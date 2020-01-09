Tongar: Çocuklarımızla itişmeyelim, iletişelim

Körfez Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak da aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Körfezlilerle buluştu. Etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un eşi Ayşe Yurt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ın eşi Vildan Çırpan, belediye meclis üyesi Ayşe Hacet Aşar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Seminerde konuşan ve aile içi iletişimin öneminden bahseden Hatice Kübra Tongar, “Karşılıklı iletişim oldukça önemli ve hassas bir konu. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Karşılıklı sağlıklı iletişimin olmazsa olmazından biri de karşındakini anlamak ve kendini iyi ifade edebilmektir. Bu aile içerisinde de olmazsa olmazlardandır. Hepimiz iyi anne baba olmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizden ne istiyor onu da bilmemiz lazım. Evlatlarımızı anlamak için dinlememiz gerekiyor” dedi.

ÇOCUKLARLA İLETİŞELİM

Tepkilerimizde tepkisellikten çıkıp daha kontrollü bir noktaya gelebilmek için, kullandığımız cümle ve kelime kalıplarını değiştirerek çocuklarımıza, eşlerimize karşı tepkisel hallerimizi düzeltebiliriz diyen Hatice Kübra Tongar, “İletişim kelimesi, muhatabının farkında olmaktır. Konuya çocuk penceresinden bakacak olursak, çocuğun farkında olmak. Bu ne demek? Çocuklarımızın ayakkabısını yavaş giyiyor olması, kardeşiyle yaşadığı sıkıntılar, küçücük bir hadise de çocuklarımızın verdiği tepkiler ve oluşan krizler çocuk gerçeğinden uzaklaşmamızın sonucudur.