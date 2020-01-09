Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:26 TSİ- Gündem G: Bugün 16:29 TSİ

Tongar: Çocuklarımızla itişmeyelim, iletişelim

Körfez Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri; eğitim, konferans ve söyleşilerle devam ediyor. Son olarak aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Körfezlilerle buluştu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak da aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Körfezlilerle buluştu. Etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un eşi Ayşe Yurt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ın eşi Vildan Çırpan, belediye meclis üyesi Ayşe Hacet Aşar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Seminerde konuşan ve aile içi iletişimin öneminden bahseden Hatice Kübra Tongar, “Karşılıklı iletişim oldukça önemli ve hassas bir konu. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Karşılıklı sağlıklı iletişimin olmazsa olmazından biri de karşındakini anlamak ve kendini iyi ifade edebilmektir. Bu aile içerisinde de olmazsa olmazlardandır. Hepimiz iyi anne baba olmak istiyoruz. Ama çocuklarımız bizden ne istiyor onu da bilmemiz lazım. Evlatlarımızı anlamak için dinlememiz gerekiyor” dedi.

ÇOCUKLARLA İLETİŞELİM

Tepkilerimizde tepkisellikten çıkıp daha kontrollü bir noktaya gelebilmek için, kullandığımız cümle ve kelime kalıplarını değiştirerek çocuklarımıza, eşlerimize karşı tepkisel hallerimizi düzeltebiliriz diyen Hatice Kübra Tongar, “İletişim kelimesi, muhatabının farkında olmaktır. Konuya çocuk penceresinden bakacak olursak, çocuğun farkında olmak. Bu ne demek? Çocuklarımızın ayakkabısını yavaş giyiyor olması, kardeşiyle yaşadığı sıkıntılar, küçücük bir hadise de çocuklarımızın verdiği tepkiler ve oluşan krizler çocuk gerçeğinden uzaklaşmamızın sonucudur.

Bugün 16:26 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı! mask
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!
Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi! mask
Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi!
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş... mask
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş...
Yaşar Kardaş hastanelik oldu! mask
Yaşar Kardaş hastanelik oldu!
Kandıra’ya rekor yağış mask
Kandıra’ya rekor yağış
Jet yargılama başladı! mask
Jet yargılama başladı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş! mask
Kocaeli'de on binlerce kişinin doğalgaz ve elektriği kesilmiş!
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL