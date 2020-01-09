Kamyoncular, Ellibeş’e dosya sundu

S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu ve yönetimi, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i ziyaret etti. Ziyarette Zorlu, yaşanılan sıkıntıları dile getirerek, konunun Cumhurbaşkanına iletilmesini istedi. Zorlu ziyarette, “Bizler, Türkiye’de faaliyet alanı kooperatifler olan şehirlerarası yurtiçi taşıma yaparak, geçimini sağlayan, sayımız toplamda yüz binleri bulan bu meslek için gecesini gündüzüne katan, göz nurunu yollara dökmüş emekçileriz. Bizler sorunlarımızı, ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı süreçte ön plana çıkarma gayretinde kesinlikle değiliz.

ELLİBEŞ SÖZ VERDİ

Ancak gelin görün ki, ilgili bakanlıklar eliyle bu ülkede bırakın nakliyecilik yapmayı sokağa çıkmamız engellenmek istenmektedir. Bizlerin hala inancı, bu ülkeye bu kadar güzel hizmetleri olan başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin, biz nakliyeci kesimine bu kadar zulmü reva görmediğidir. İnancımızı kaybetmeden sorunlarımızın çözüm bulması için siz değerli devlet büyüklerimizden destek istiyoruz” dedi. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Sıkıntılarınızı anlıyoruz. Bana teslim ettiğiniz dosya ile birlikte bu ay yapılacak olan İl Başkanları Toplantısı’nda konuyu gündeme getireceğim” dedi.



DOSYADA BULUNAN SORUNLAR

1. Araçlarımızda bulunan Akıllı Togorafın kaydettiği veriler neticesinde ilk dört buçuk saatte aracın kontak kapatarak kırk beş dakika mola verilmesi, ikinci dört buçuk saatten sonra on bir saat dinlenmemiz gerekmektedir. Tamam, aracımızı dinlenme tesisine çekelim, on bir saat dinlenme tesisinde bekletecek bir mekân var mı? Bunun alt yapısı yok. Örneğin, Kocaeli ve Aksaray arası 9 saat ve yaklaşık 600 aracı 11 saat dinlendirecek bir tesis yok. Zaten bu dinlenme sürelerine uyularak kazanç sağlamak mümkün değil. Peki dinlenmediniz yola devam ettiniz ne oluyor, kesilen cezayı ödemek mümkün değil ve bununla birlikte ehliyetinizden 30 puanınız siliniyor. Resmen çalışmayın aç kalın deniliyor.

2. Araçlarımız da bulunan Akıllı Tagoraf verilerini yirmi sekiz günde bir TOBB’a bildirmemiz gerekiyor. Bildirdiğimiz verilerde süre aşımı, hız aşımı gibi verilerden tarafımıza sorgusuz sualsiz cezai işlem uygulanacağı söyleniyor. Şu an ülkemizin altyapısı bu sisteme uygun olmadığı için İç Anadolu’nun herhangi bir dağında süremiz dolduğunda dinlenme tesisine gidene kadar süre ihlali olsa dahi, cezai işlem ile karşı karşıya kalacağız. Bunun altyapısının

olmadığını ilgili bakanlık dahi bilmektedir. Bu sistemin yürürlüğe girmesi için doğru zaman değildir.

3. Araçlarınıza yüklediğiniz yükü, U-ETDS sistemine altı saat içerisinde bildirin

deniliyor. Bizlerin yüzde ellisi daha akıllı cihazları kullanamıyor. Bildirilmeyen yüklere

karşılık tarafımıza 900 TL ceza yazılacağı söyleniliyor. Bu da çalışmayın aç kalın demenin bir diğer ismidir.

4. Ağırlık kontrol noktaları arasındaki tartım farkının bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. Kantarın birinde 41.800 kilogram gelen ağırlık diğerinde 42.600 kilogram gelmektedir. Bu tartım hataları sonucunda ise esnafımız mağdur edilerek cezai işleme tabi tutuluyor. Mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve kantarların düzeltilmesi gerekmektedir.

5. Ülkemizde (ton x km) yani bir ton yük kaç paraya taşınır bunun alt yapısı yok, bir türlü bu altyapı oluşturulamıyor. Bu da esnafımızın haksız rekabetle yok olmasına sebep oluyor, acilen ilgili bakanlık tarafından ton x km, taban ve tavan fiyatını belirlenmesi gerekmektedir.

6. Ağır ticari taşıtlarımız aynı zamanda iş yerlerimiz, dükkânlarımızda. MTV, trafik cezası vs. diğer vergi borçlarından dolayı araçlarımız muayene edilemiyor. Fenni muayene edilemeyen araç, ticaretten men ediliyor, dükkân kapatılmış oluyor oysa başka iş kollarından ne kadar vergi borcun olursa olsun dükkânın açık kalıyor, faaliyetine devam edebiliyorsun. Bu çifte standarttın ortadan kaldırılması gerekiyor. Araçlarımızın borçları olsa dahi muayene yapılması gerekmektedir.

7. Ağır ticari taşıtlarımıza plaka tahdidi getirilmeli, bu mesleğin saygınlığı korunmalı, bu sektörde hizmet veren kişi ve kuruluşların en azından yarınlarına güvenle bakması sağlanmalıdır.

8. A-B-C petrollerinden esnafımız, motorin almış, fişini faturasını giderine işlemiş ardından 2, 3 yıl geçmiş petrol kapanmış, esnafın aracına rehin konulmuş. Nedeni ise ilgili motorin aldığı petrolün gerekli bildirimleri yapmamış, gerekli beyannameleri vermemiş olması, bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

9. Kooperatiflere uyan bir ticari belge çıkarılmalıdır. Çıkarılmıyorsa kooperatif ortaklarının araçları kooperatifin öz malı sayılıp, kooperatiflere araç aldırılmamalıdır.

10. Yurtiçi taşıma yapan ağır ticari taşıtlara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dâhil tüm köprü ve otobanlarda akşam 20.00 sabah 06.00’ya kadar fiyatlarının %50 oranında düşürülmesi gerekmektedir.

11. Mali mesuliyet sigortası acilen ağır ticari taşıtlar için yeniden düzenlenmeli, devlete ait sigortalılarca taban ve tavan fiyatı olarak belirlenip bu haksız kazancın önüne geçilmelidir. Örneğin; araç 3 sefer haksız olarak maddi hasarlı kazaya karışmış ise aracın zorunlu trafik sigortası 3.800 TL iken 17.000 TL çıkmaktadır ve sektör tekelleştirilmek istenmektedir, bu sorunun acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

12. Yurtdışına çalışan araçlar sınır kapılarından ülkemize girerken, 400 litre motorini bizler yarı fiyatına alabilmekte, bu durum içinden çıkılmayan haksız rekabet oluşturmaktadır. Yurtiçi taşıma yapanları resmen yok etmekte ve adeta iş yapamaz duruma düşürmektedir. Yurt dışına çalışan araçların yurt içi piyasasını baltalamasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

13. Bu ülkeye saymakla bitiremediğimiz güzel hizmetleri yapan Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi, taksici esnafına bir sefere mahsus ÖTV'yi kaldırarak olumlu ve takdirle karşılanan hizmet sunmuştur. Allah razı olsun bizler bu ülkede ezilen horlanan bir kesimiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizlerin araç edinmesi, araçlarımızın-yenilenmesi gerekmektedir. Ülkemiz genelinde 850 bin 000 kişilik esnaf topluluğuyuz. Euro kuru 3 lira 20 kuruş iken birinci sınıf çekici 260 bin TL'ydi şimdi şimdiyse 600 bin TL oldu. Bizlere 500 bin TL'lik faizsiz 10 yıl vadeli kredi tahsisi edilmeli, esnaf aracını yenilemeli sanayiden, kurtarılmalı ve çevremiz daha az kirletilmelidir.