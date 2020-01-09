Hürriyet: Kadın eli değen her yer güzelleşiyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı’nda yer alan İZMEK kurslarında eğitim gören kadın kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu, Koordinatör Hakan Özkum, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve muhtar azaları da eşlik etti.

“BU KENTİ KALKINDIRALIM”

El nakışı ve dikim kursiyerleri ile çalışma atölyelerinde bir araya gelen Başkan Hürriyet, kadınların el emeği ile ürettiği tekstil ürünlerini inceledi. Yapılan işlerin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, “Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Diliyoruz ki sizlerin burada yaptığı üretimler tüm kentimize büyük katkılar sunacaktır. Bildiğiniz üzere bir kadın kooperatifi kurduk. Hem kadınlarımız hem kentimiz kazansın, kendi öz kaynaklarımız ile bu kenti kalkındıralım istiyoruz. Her birinizi emeklerinden ötürü kutluyorum” dedi.

MUHTARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan Hürriyet, kursiyerlerin ardından mahalle konağı içerisinde hizmet veren ve kadınların farklı dallarda çeşitli antrenmanlar yapmasına olanak sağlayan spor salonunu ziyaret etti. Kadınların pilates çalışmasını izleyen Başkan Hürriyet, antrenman sonrası kursiyerlerle sohbet etti. Kadınların talep ve isteklerini de değerlendiren Başkan Hürriyet, en kısa sürede gerekli çalışmaları başlatacağını belirtti. Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve azaları Başkan Hürriyet’e ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini sundu.