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İlahiyatçı Mustafa Karataş’tan Kandıralılarla ‘Gönül Sohbeti’

Ünlü İlahiyatçı Mustafa Karataş, Kandıra Belediyesi’nin organize ettiği “Gönül Sohbeti” programında Kandıralılara duygu dolu anlar yaşattı
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Kandıra Belediyesi, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın konuk olduğu ‘Gönül Sohbeti” programı düzenledi. Kandıra Belediyesi Namazgah Kültür Merkezi’nde ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, Kandıra Merkez Şefik Camii İmam-hatip’i Ercan Rüzgar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinliğin ikinci bölümünde Mustafa Karataş, Peygamber efendimizin hayatını anlatarak başladığı programında, Peygamberimizden bir çok hadisleri paylaştı. Mustafa Karataş’ın kendine özgü sunumuyla gerçekleşen programda ayrıca ayet ve hadisler ışığında İslam’ın bireysel ve toplumsal hayata etkileri örnekleriyle birlikte anlatıldı.

PROTOKOL DE KATILDI

Programa Başkan Adnan Turan’ın yanı sıra; Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı, AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İlçe Nüfus Müdürü Dursun Kaya Bıyıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programı yakından takip eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “ Bu yağmurlu kış ayında sohbetleri ile içlerimizi ısıtan hocamıza hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İnsanların maddi ihtiyaçları olduğu gibi ruhlarının da manevi ihtiyaçları vardır. Bu akşam hocamız Mustafa Karataş, ruhlarımızın manevi ihtiyaçlarına keyifli bir söyleşi ile karşılık vermiş oldu” dedi.

 

Bugün 16:31 TSİ - Kültür-Sanat

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