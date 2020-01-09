73’lük İngiliz gezgin Karamürsel’den geçti

Nepal’e kadar toplam 7 bin kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, dinlenme ve uyku problemini yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda gideriyor. Karamürsel İlçesine gelen Rosie Swale Pope, Nepal’e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını söyledi. Rosie Swale Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol kat ediyor. Pope, yolculuğu sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyor, diğer gecelerini ise mini karavanında geçiriyor.

GÜRCİSTAN’A GEÇECEK

Geçtiği her yerde ilgi ile karşılandığını ve kendisine çok sıcak davranıldığını söyleyen Rosie Swale Pope, Türkiye’de gördüğü bu ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi. İnsanların sürekli kendisine selam verdiğini ve yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten, Rosie Swale Pope, yürüyüşünü Türkiye’den sonra Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Türkmenistan, İslamabad, Kaşmir’i geçtikten sonra Nepal’in başkenti Katmandu’da sonlandıracak. Yürürken insanlarla diyalog halinde olduğuna dikkati çeken Pope, “Türkiye çok güzel. Türk insanları çok yardımsever” dedi.