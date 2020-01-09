İzmit ve Gölcük MTAL, örnek lise oldu

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde; Türkiye Ulusal Ajansı Temsilcileri ve VETCharter sahibi kurum temsilcilerinin katılımcıları ile 7-8 Ocak tarihlerinde “İşbirliği ve İyi Uygulamaların Paylaşımı” Çalıştayı düzenlendi. Avrupa Birliği ERASMUS+ Mesleki Eğitim alanında başarılı çalışmalara imza atarak gerek Türkiye, gerekse uluslararası platformda başarılı çalışmalar yapan 10 (on) mesleki eğitim kurumunun katıldığı çalıştay, ilimizde gerçekleştirildi.

İZMİT VE GÖLCÜK

Türkiye Ulusal Ajansı, her yıl açtığı bir çağrı ile Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Projelerini başarı ile tamamlayan kuruluşlara, “VET Mobility Charter” olarak adlandırılan Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi veriyor. Geçmiş yıllarda başarı ile tamamlanmış 3 ve daha fazla öğrenci hareketlilik projesi olan kurumlar, başvuru hakkı kazanabiliyor. Türkiye’de 10 mesleki eğitim kurumunun sahip olduğu akreditasyon belgesine, İzmit ve Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri sahip olarak, büyük bir başarı elde etti.