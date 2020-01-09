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Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek!

Derince Belediye Meclisi'nin 2020 yılında düzenlediği ilk toplantıda denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri yapılan gizli oylama sonucu belirlendi
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2020 yılının ilk meclis toplantısının gerçekleştiği Derince’de oturumu Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri ise Halime Gökdemir ve Ayşe Şiranün yaptı. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen 10 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Meclis Toplantısı’nda denetim komisyonunda görev alacak olan meclis üyeleri de belirlendi.

DENETİM KOMİSYONU

Gizli oylama ile yapılan seçim sonucu AKP’den Abdullah Yıldırım, Furkan Güngör, CHP’den Mehmet Nuri Paşa, Yusuf Giray ve MHP’den Tayfun Tosun, Denetim Komisyonu’na seçildi. Denetim Komisyonu’nun belirlenmesinin ardından gelen evrakların da son bölümde değerlendirildiği Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihi ise 4 Şubat Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi.

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