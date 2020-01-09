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Büyükakın: Hizmetlerimize muhtarlar yön veriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, belli aralıklarla gerçekleştirdiği muhtar buluşmalarını Kartepe ilçesiyle sürdürdü. Muhtarları dinleyen Başkan Büyükakın, “Bizlerin ekip arkadaşı olan muhtarlarımız vasıtasıyla hizmetlerimize yön veriyoruz” dedi
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Kartepe muhtarlarıyla olan toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık’ın yanı sıra Bölge Koordinatörü Nihat Abiş hazır bulundu. Toplantı sonrası konuşan Büyükakın, “Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü bağ ile mahallelerimizin meselelerine birlikte çözüm bulmaya devam ediyoruz. İşte bugün muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz periyodik toplantılar da bunun en güzel örneğidir. Muhtarlarımızın dile getirdiği önerilerle birlikte talepleri de öncelik sırasına göre yerine getirmek için çalışacağız” ifadelerini sarf etti.

“İLÇEMİZE GÜZEL HİZMETLER YAPIYORUZ”

Toplantı sonrası Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a tüm muhtarlarımız ve Kartepeli hemşerilerim adına minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Mahallelerimizdeki öncelikli ihtiyaçları, alt ve üst yapı eksikliklerini çözmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımızla olan birlik ve beraberliğimizin yanı sıra kurduğumuz koordinasyon sayesinde ilçemize güzel hizmetler yapıyoruz. Kartepe Belediyesi olarak muhtarlarımızı birer elçi ve ekip arkadaşı olarak görüyoruz. Bu birliktelikleri belli periyotlarla yaparak, mahallelerimizdeki beklentilere de cevap vermek için önemli buluyorum” açıklamasını gerçekleştirdi.

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