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SEDAŞ’tan plastik karşıtı proje

SEDAŞ, geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla, çalışma ortamlarında plastik kullanım oranını düşürmek için harekete geçti
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SEDAŞ çevre bilincini arttırmak ve çalışma ortamlarında plastik kullanım oranını düşürmek amacıyla; sağlık, hijyen ve kullanım koşullarını da dikkate alarak plastik şişe kullanımını azaltarak çalışanlara dağıtılan cam şişe ve termoslar ile daha sağlıklı ve çevreci bir uygulamaya geçti. Türkiye’de ve dünyada plastik tüketimini azaltmak için alınan önlemlerin gündem oluşturduğu bir dönemde;  başlatılan bu çalışmayla birlikte, SEDAŞ da plastik şişe tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunmayı ve çevre duyarlılığını arttırmayı hedefliyor.

ÇEVRECİ UYGULAMA

SEDAŞ tarafından başlatılan bu proje; çevre koruma bilincini arttırarak sağlıklı bir geleceğe ulaşmamıza katkı sağlayacak. Artık tüm dünya plastik kullanımının hem çevresel hem de insan sağlığı açısından olumsuz etkileri konusunda hem fikir. Plastiğin sağlığımıza, geleceğimize, doğaya ve hayvanlara verdiği zarar oldukça ciddi boyutlara ulaşmışken, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için plastik kullanımını azaltma yöntemlerinin bilinmesi ve uygulanması hayati önem taşıyor.

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