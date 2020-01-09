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Tamyüksel partilileri, yalnız bırakmadı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirdikleri mahalle programlarının yanı sıra, rahatsızlıkları devam eden partilileri de yalnız bırakmıyor
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İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve partilier, Kartepe Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir'in rahatsız olan eşi Hüseyin Özdemir, yılbaşı akşamı ciddi bir rahatsızlık yaşayan Uzuntarla üyelerinden Hülya Özcan ve Eşme'de annesi rahatsızlanan Parti Üyesi Ömriye Gül'ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Hastalara acil şifalar dileyen Başkan Tamyüksel; " İlçe yöneticilerimiz ile birlikte, tedavi gören hastalarımızı ve ailelerini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizler, tedavi gören partililerimiz ve tüm vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız ve yanlarındayız. Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

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