Ülkü Ocakları’ndan, Türkçe isimli işyerlerine ziyaret

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, ilimizdeki iş yerlerinin ismi Türkçe olan esnaflarını ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafa iş yerinin isminin Türkçe olması nedeniyle tebrik ve teşekkür belgesi takdim eden Kurt, , "Dil bir toplumun bel kemiğidir. Dilini bozan, sahip çıkmayan bir millet ayakta durmakta zorlanır ve geleceğine sahip çıkamaz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk milletinin dili Türkçedir, Türk dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.' Diyerek, güzel Türkçemizi çok güzel bir şekilde özetlemiştir" dedi.