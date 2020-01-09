Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, ilimizdeki iş yerlerinin ismi Türkçe olan esnaflarını ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafa iş yerinin isminin Türkçe olması nedeniyle tebrik ve teşekkür belgesi takdim eden Kurt, , "Dil bir toplumun bel kemiğidir. Dilini bozan, sahip çıkmayan bir millet ayakta durmakta zorlanır ve geleceğine sahip çıkamaz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk milletinin dili Türkçedir, Türk dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir.' Diyerek, güzel Türkçemizi çok güzel bir şekilde özetlemiştir" dedi.
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Ülkü Ocakları’ndan, Türkçe isimli işyerlerine ziyaret
Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, ilimizde işyeri isimleri Türkçe olan esnafları ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz