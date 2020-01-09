Asuman Arslantin; MHP'ye geçti

Daha önce AKPi'de vazife yaptıktan sonra MHP'ye geçen, MHP'de Kadın Kolları Başkanı olan Emine Babuccu'dan sonra, Asuman Arslantin'in de MHP'ye geçmesi dikkat çekti. Geniş bir çevresi bulunan; çevresi tarafından oldukça çok sevilen Arslantin; Körfez ilçe binasına giderek MHP’ye üye oldu. MHP Kadın Kolları Başkanı Emine Babuccu tarafından partiye üye yapılan Asuman Arslantin, MHP'ye üye olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Arslantin, "Milliyetçi Hareket Partisi Körfez ilçe teşkilati mensubu olmaktan onur ve şeref duyuyorum" dedi. MHP'ye yeni katılımların da olacağı bildirildi.