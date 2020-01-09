İzmit Belediyesi’nden 80 kişilik kar ordusu

İzmit Belediyesi, kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 80 kişilik karla mücadele ekibi kuruldu. Ekipler olası bir kar yağışı ve buzlanma durumunda 24 saat hizmet verecek. İlçe sınırları içerisinde kar, buzlanma ve dona karşı zamanında müdahale edebilmek adına 80 personel, 66 araçla teyakkuzda bekliyor. Kentin birçok bölgesinde 24 saat hizmet verecek olan karla mücadele ekibi, ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgeler ve kırsal mahallelerde de yolları kardan temizleyerek tuzlama çalışması yürütecek. Öte yandan buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 2 bin 500 ton tuz hazır tutuluyor.