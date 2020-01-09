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Bilgi Küpü Anaokulu Öğrencileri  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

İlimizde uzun bir süredir eğitim öğretim veren Bilgi Küpü Anaokulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Gazete çalışanlarıyla bir araya gelen minikler,  Haber Müdürümüz Bülent Ekinci’ye kendi hazırladıkları gazeteyi hediye etti
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Bilgi Küpü Anaokulu Güneş Sınıfı öğrencileri gazetemizi ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Sınıf Öğretmeni Betül Çakır Şahin, Drama Öğretmeni Ayça Kavuzlu ve yardımcı öğretmen Büşra Fidan eşliğinde kurumumuzu ziyaret eden çocuklar, kurum çalışanlarının gününü kutladı ve okulda hazırladıkları gazeteyi, Haber Müdürü Bülent Ekinci’ye hediye ettiler. Gazete ve gazetecilikle ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını alan çocuklara, haber merkezi, teknik servis ve matbaa servisini gezdi.  

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