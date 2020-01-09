Anıl Acurman mazbatasını aldı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen tek adaylı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele 5. İlçe Olağan Kongresi’nde Başiskele İlçe Başkanı seçilen Anıl Acurman, yeni yönetimiyle birlikte bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını Başiskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erol Karaaslan’dan aldı. Mazbata törenine CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, il yöneticileri, Başiskele eski İlçe Başkanı ve Acurman’ın yönetiminde olan Arif Gökyıldız, Acurman’ın yönetiminde olan isimler ve çok sayıda partili katılım sağladı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise bacağında oluşan rahatsızlık nedeniyle katılım sağlayamadı.
“BAŞİSKELE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”
Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, “Anıl kardeşimiz ilçe başkanı olarak seçilmiştir. Yedi yıldızlı ilçe diye söylenen, yedi yıldızlı olmayı hak eden Başiskelemizde genç, dinamik, aktif, başarılı olacağına yürekten inanacağımız Anıl başkan adayı olarak gelmiştir. Anıl kardeşimizin de kongrede söylediği gibi ‘Kocaeli’de iktidarın yolu Başiskele’den geçer.’ Kesinlikle doğrudur. Başiskele bizim için önemlidir. Genç, dinamik arkadaşlarımızla birlikte alacağımıza inanıyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.
“BAŞLANGIÇ NOKTASI BAŞİSKELE”
Yıldızlı’nın ardından konuşan Acurman, “Gençleşen kadromuzla farklı bir siyaseti yansıtmak için geliyoruz. Gençliğimizi artık kimlik değil sofra diyebilen, Atatürkçü düşünce etrafında şekillenen ve bu noktada Kocaeli’de tüm siyaseti değiştirebilecek farklı bir anlayış yansıtmak için geliyoruz. Kocaeli’de başarının anahtarının Başiskele’den geçtiğini biliyoruz. Biz başlangıç noktası Başiskele diye çıktık. Gerçekten tüm Kocaeli siyasetine örnek olabilecek farklı bir başlangıç noktası yaratabileceğimizi herkese göstereceğiz. Tüm partililerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte herkesi koşuya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
ANIL ACURMAN YÖNETİMİ ASİL
Anıl Acurman
Hüseyin Bayram
Pınar Çidem
Deniz Demirci
Duygu Ekici
Arif Gökyıldız
Emre İlhan
Sevim İslamoğlu
Samet Karatay
Aysun Kılınç
Ayşe Oker
Fırat Sukuşu
Serhan Şahinbaş
Önder Uzun
Hasan Varol
İL DELEGELERİ
Osman Anıl Acurman
Engin Aslan
Halil İbrahim Aydın
Abdullah Başkan
Hüseyin Bayram
Batuhan Bayındır
Hayri Burnaz
Vacit Çelik
Arif Gökyıldız
Sevim İslamoğlu
İbrahim Kabasakal
Aysun Kılınç
İlyas Koçak
Ayşe Oker
Fahri Örengül
Yaşar Nurdan Sarıbay
Serhan Şahinbaş
Fırat Sukuşu
Elif Şamba
Nezahat Taner
Mustafa Berk Uluç
Hasan Varol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz