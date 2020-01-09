Anıl Acurman mazbatasını aldı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen tek adaylı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele 5. İlçe Olağan Kongresi’nde Başiskele İlçe Başkanı seçilen Anıl Acurman, yeni yönetimiyle birlikte bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını Başiskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erol Karaaslan’dan aldı. Mazbata törenine CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, il yöneticileri, Başiskele eski İlçe Başkanı ve Acurman’ın yönetiminde olan Arif Gökyıldız, Acurman’ın yönetiminde olan isimler ve çok sayıda partili katılım sağladı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise bacağında oluşan rahatsızlık nedeniyle katılım sağlayamadı.

“BAŞİSKELE BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”

Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, “Anıl kardeşimiz ilçe başkanı olarak seçilmiştir. Yedi yıldızlı ilçe diye söylenen, yedi yıldızlı olmayı hak eden Başiskelemizde genç, dinamik, aktif, başarılı olacağına yürekten inanacağımız Anıl başkan adayı olarak gelmiştir. Anıl kardeşimizin de kongrede söylediği gibi ‘Kocaeli’de iktidarın yolu Başiskele’den geçer.’ Kesinlikle doğrudur. Başiskele bizim için önemlidir. Genç, dinamik arkadaşlarımızla birlikte alacağımıza inanıyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.

“BAŞLANGIÇ NOKTASI BAŞİSKELE”

Yıldızlı’nın ardından konuşan Acurman, “Gençleşen kadromuzla farklı bir siyaseti yansıtmak için geliyoruz. Gençliğimizi artık kimlik değil sofra diyebilen, Atatürkçü düşünce etrafında şekillenen ve bu noktada Kocaeli’de tüm siyaseti değiştirebilecek farklı bir anlayış yansıtmak için geliyoruz. Kocaeli’de başarının anahtarının Başiskele’den geçtiğini biliyoruz. Biz başlangıç noktası Başiskele diye çıktık. Gerçekten tüm Kocaeli siyasetine örnek olabilecek farklı bir başlangıç noktası yaratabileceğimizi herkese göstereceğiz. Tüm partililerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte herkesi koşuya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

ANIL ACURMAN YÖNETİMİ ASİL

Anıl Acurman

Hüseyin Bayram

Pınar Çidem

Deniz Demirci

Duygu Ekici

Arif Gökyıldız

Emre İlhan

Sevim İslamoğlu

Samet Karatay

Aysun Kılınç

Ayşe Oker

Fırat Sukuşu

Serhan Şahinbaş

Önder Uzun

Hasan Varol

İL DELEGELERİ

Osman Anıl Acurman

Engin Aslan

Halil İbrahim Aydın

Abdullah Başkan

Hüseyin Bayram

Batuhan Bayındır

Hayri Burnaz

Vacit Çelik

Arif Gökyıldız

Sevim İslamoğlu

İbrahim Kabasakal

Aysun Kılınç

İlyas Koçak

Ayşe Oker

Fahri Örengül

Yaşar Nurdan Sarıbay

Serhan Şahinbaş

Fırat Sukuşu

Elif Şamba

Nezahat Taner

Mustafa Berk Uluç

Hasan Varol