Brisa Bridgestone, Sabancı ve Prometeon Türkiye ile Pirelli işyelerinde çalışan yaklaşık 4 bin üretim işçisi ve destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık bin işçi için bugün toplu iş sözleşmesi masasına oturacak. Goodyear’la sözleşme görüşmelerini ayrı yürüten sendika, bugünkü oturumda taleplerini bir bir sıralayacak. Genel Başkanı Alaaddin Sarı, geçtiğimiz haftalarda sözleşmeyi kamuoyuna sunmuş, “Toplu iş sözleşmesi teklifimizde, sendikamızın üyesi olan üretim işçileri için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, ilk 6 ay için ücretlere yüzde 15 oranında zam teklifinde bulunduk. Diğer 3 6 ay için teklifimiz enflasyon artı 3 puan” demişti. Destek hizmetleri işçilerin maaşlarına 650 lira ile 850 lira arasında zam teklifi yaptıklarını kaydeden Sarı, “Bu talep ilk 6 ay için ortalama yüzde 26 artış anlamına geliyor. Destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 38’den başlayarak yüksek oranlarda zam yapılması talep ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.
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5 bin işçi için kritik gün!
Lastik-İş Sendikası, 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için bugün Brisa Bridgestone, Sabancı, Prometeon Türkiye ve Pirelli ile masaya oturacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz