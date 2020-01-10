Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:12 TSİ- Gündem G: Bugün 09:35 TSİ

5 bin işçi için kritik gün!

Lastik-İş Sendikası, 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için bugün Brisa Bridgestone, Sabancı, Prometeon Türkiye ve Pirelli ile masaya oturacak
mask

Brisa Bridgestone, Sabancı ve Prometeon Türkiye ile Pirelli işyelerinde çalışan yaklaşık 4 bin üretim işçisi ve destek hizmetlerinde çalışan yaklaşık bin işçi için bugün toplu iş sözleşmesi masasına oturacak. Goodyear’la sözleşme görüşmelerini ayrı yürüten sendika, bugünkü oturumda taleplerini bir bir sıralayacak. Genel Başkanı Alaaddin Sarı, geçtiğimiz haftalarda sözleşmeyi kamuoyuna sunmuş, “Toplu iş sözleşmesi teklifimizde, sendikamızın üyesi olan üretim işçileri için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, ilk 6 ay için ücretlere yüzde 15 oranında zam teklifinde bulunduk. Diğer 3 6 ay için teklifimiz enflasyon artı 3 puan” demişti.  Destek hizmetleri işçilerin maaşlarına 650 lira ile 850 lira arasında zam teklifi yaptıklarını kaydeden Sarı, “Bu talep ilk 6 ay için ortalama yüzde 26 artış anlamına geliyor. Destek hizmetlerinde çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmelerinde yer alan sosyal yardımlara da 2020 yılında yüzde 38’den başlayarak yüksek oranlarda zam yapılması talep ediliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün 09:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir dönemin dev markası icradan satılık! mask
Bir dönemin dev markası icradan satılık!
Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti mask
Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı! mask
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu mask
Meteoroloji'den son dakika hava durumu
Yaşar Kardaş hastanelik oldu! mask
Yaşar Kardaş hastanelik oldu!
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş... mask
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL