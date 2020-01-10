Kaleciyi darp eden takıma ceza yağdı!

Futbol İl Disiplin Kurulu toplandı. Pazar günü Kartepe’de oynanan Arslanbey Tayfunspor maçından sonra çıkan loyalar ve kalecinin darp edilmesi olayı masaya yatırıldı. Birçok yönetici ve oyuncuya tedbir konarken savunmaları istendi. Takımın 12 iç saha maçı ise tarafsız sahaya alınacak. Kararlar aynen şöyle…

MADDE 20-)05.01.2020 Tarihinde oynanan ARSLANBEY GB.SPOR-HİDROPAKS GEBZE TAYFUN SPOR Süper Lig Futbol müsabasında ikinci ihtarlık hareketi nedeniyle ihraç olduğu ve müsabaka bitimi sahaya girerek Rakip takım sporcularını fiili saldırıda bulunduğu rapor edilen ArslanbeyGb.Spor takımı sporcusu 1170530 lis.nolu Ertuğrul ŞANLI,nın görülen eylemlerine uyan F.D.T.73,83maddeleri gereğince TEDBİR konmasına 48 saat içinde yazılı savunmasını vermesine. Müsabakanın bitiminden sonra çıkan olaylar ile ilgili olarak soruşturma dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için ARSLANBEY GB.SPOR-HİDROPAKS GEBZE TAYFUN SPOR Süper Lig Futbol müsabakası hakemi ve gözlemcisinden ek rapor istenilmesine, ek raporların 10.01.2020 saat 17.00’a kadar İl Disiplin Kurulu Başkanlığı’na tevdiine, Aynı müsabaka bitimi Rakip takım sporcularına fiili saldırıda bulunduğu rapor edilen ArslanbeyGb.Spor takımı sporcusu 2585946 lis.nolu Burak DOĞAN,ın görülen eylemine uyan F.D.T.73,83.maddeleri gereğince TEDBİR konmasına 48 saat içinde yazılı savunmasını vermesine. Aynı müsabaka bitimi Rakip takım sporcusuna fiili saldırıda bulunduğu kamere kayıtlarından tespit edilenArslanbeyGb.Spor takımı Yöneticisi Metin SAKIN,ın görülen eylemine uyan F.D.T.73,83 maddeleri gereğince TEDBİR konmasına 48 saat içinde yazılı savunmasını vermesine. Aynı müsabaka bitimi Rakip takım sporcularına fiili saldırıda bulundukları rapor edilen Hidropaks Gebze Tayfun Spor takımı sporcusu 1168055 lis.nolu Samet AFYON’un görülen eylemine uyan F.D.T.73,83.maddeleri gereğince TEDBİR konmasına 48 saat içinde yazılı savunmasını vermesine. Aynı müsabaka bitimi Rakip takım sporcularına fiili saldırıda bulundukları rapor edilen Hidropaks Gebze Tayfun Spor takımı sporcusu, 1136261 lis.nolu Murat ÇETİNKAYA,nın görülen eylemlerine uyan F.D.T.73,maddeleri gereğince 48 saat içinde yazılı savunmasını vermesine. Aynı müsabaka bitimi taraftarları tahrik ettiği rapor edilen Hidropaks Gebze Tayfun Spor takımı sporcusu 1114657 lis.nolu Sefa TEKDURMAZ,ın görülen eylemine uyan F.D.T.7,83.maddesi gereğince TEDBİR konmasına 48 saat içinde yazılı savunmasını vermesine. Aynı müsabaka bitimi ev sahibi taraftarlarının sahaya atlayarak Rakip takım sporcularına fiili saldırıda bulundukları ve bir sporcunun hastanelik olduğu rapor edildiğinden sabit görülen eylemlerine uyan F.D.T.29. maddesi gereğince ArslanbeyGb.Spor takımının sahasının 12 resmi müsabakaya kapatılmasına.

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