Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:32 TSİ- Gündem G: Bugün 09:35 TSİ

Sevindiren haber! Onlara da zam geldi...

SSK, Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanların maaşları yeni yılda yüzde 6.49 arttı. Böylece hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 370 lira, en yüksek de 4 bin lira olacak. Zamla birlikte hak sahiplerinin her ay aldıkları ek ödeme de arttı.
mask

Yeni senede SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

2019’un temmuz-aralık enflasyonu yüzde 6.49 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanlar 2020’nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 6.49 zamlı alacak.

Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak. Buna göre de ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 370 liraya yaklaşacak, en yüksek ölüm aylığı ise 4 bin lirayı geçecek. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

 

Bugün 09:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti mask
Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti
Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi! mask
Köprüden atlamıştı... Acı haber geldi!
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı! mask
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu mask
Meteoroloji'den son dakika hava durumu
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş... mask
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş...
Yaşar Kardaş hastanelik oldu! mask
Yaşar Kardaş hastanelik oldu!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL