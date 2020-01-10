Dünya Gazetesi’nden Sevilay Yağcı’nın haberine göre; markette çikolataya alarm takıldı. Uygulama Türkiye’de bazı marketlerde görülürken yurt dışında da bir çok indirim markette yapıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi alınan market çalışanları hırsızlık oranlarının son dönemde epey arttığını kaydederek, en çok içinde fındık veya fıstık bulunan kare çikolataların çalındığını belirtti.

Çalışanlar marketlerde içinde ürünün ödemeden açıp yenmesi durumlarının da sık yaşandığını kaydetti. Marketler, her bölgeye özel bazı önlemler alınırken bazı önlemlerin ise caydırıcı olduğu belirtti.

“ŞEBEKE YAPIYOR”

Altunbilek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek en çok bebek maması, çikolata, diş macunu ve erkek jilet ürünlerinin çalındığını belirterek normalde ürünlere görülmeyen alarmlar da takıldığını bunların maliyeti artırmadığını ifade etti. Hırsızlık olaylarının son dönemde çok arttığını da kaydeden Altunbilek, “Münferit hırsızlıklar değil. Genellikle şebeke yapıyor. Bebek arabasıyla geliyorlar. Ürünleri çocuğun battaniyesinin altına dolduruyor, iki parça bir şey alarak kasadan geçip gidiyorlar.” dedi.