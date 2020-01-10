Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:57 TSİ- Gündem G: Bugün 09:59 TSİ

Çikolata hırsızlığına alarmlı önlem

Markette çikolataya alarm takıldı. Çalışanlar marketlerde ürünün ödemeden açıp yenmesi durumlarının da sık yaşandığını kaydetti.
mask

Dünya Gazetesi’nden Sevilay Yağcı’nın haberine göre; markette çikolataya alarm takıldı. Uygulama Türkiye’de bazı marketlerde görülürken yurt dışında da bir çok indirim markette yapıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi alınan market çalışanları hırsızlık oranlarının son dönemde epey arttığını kaydederek, en çok içinde fındık veya fıstık bulunan kare çikolataların çalındığını belirtti.

Çalışanlar marketlerde içinde ürünün ödemeden açıp yenmesi durumlarının da sık yaşandığını kaydetti. Marketler, her bölgeye özel bazı önlemler alınırken bazı önlemlerin ise caydırıcı olduğu belirtti.

 “ŞEBEKE YAPIYOR”

Altunbilek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek en çok bebek maması, çikolata, diş macunu ve erkek jilet ürünlerinin çalındığını belirterek normalde ürünlere görülmeyen alarmlar da takıldığını bunların maliyeti artırmadığını ifade etti. Hırsızlık olaylarının son dönemde çok arttığını da kaydeden Altunbilek, “Münferit hırsızlıklar değil. Genellikle şebeke yapıyor. Bebek arabasıyla geliyorlar. Ürünleri çocuğun battaniyesinin altına dolduruyor, iki parça bir şey alarak kasadan geçip gidiyorlar.” dedi.

Bugün 09:57 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir dönemin dev markası icradan satılık! mask
Bir dönemin dev markası icradan satılık!
Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti mask
Dev otomobil fabrikasının işçileri yargıya gitti
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı! mask
Kartepe’de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu mask
Meteoroloji'den son dakika hava durumu
Yaşar Kardaş hastanelik oldu! mask
Yaşar Kardaş hastanelik oldu!
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş... mask
4 kişi ölmüştü! Facia geliyorum demiş...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL