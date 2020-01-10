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Son anket sonuçları açıklandı... MHP seçmeni de istemiyor

İstanbul Ekonomi Araştırma, son anket sonuçlarını açıkladı. AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP seçmeni Libya harekatı için ne diyor? İşte detaylar...
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İstanbul Ekonomi Araştırma, son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.İstanbul Ekonomi Araştırma’nın hazırladığı Türkiye Raporu’nda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı’na yüzde 75 oranında destek verilirken, Libya’ya asker gönderilmemesini isteyenlerin oranı yüzde 58 oldu.Ankete katılanların çoğunluğu Türkiye’nin Libya’da arabulucu olmasını istedi.Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in haberine göre; Türkiye’nin 12 ilinde gerçekleştirilen araştırma, toplam 1537 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.

"TÜRKİYE TARAF SEÇSİN"

Yüzde 15’lik bir kesim ise ‘Türkiye’nin taraf seçmesini, o tarafın kazanması için askeri ve siyasi olarak destek vermesini” savundu.“Türkiye tarafını seçsin” diyenlerin çoğunluğu, yani yüzde 23’ü AKP, yüzde 12’si İYİ Parti seçmeni. “Türkiye Arabuluculuk görevini üstlenmelidir” diyenlerinse yüzde 92’si HDP, yüzde 86’sı İYİ Parti, yüzde 89’u CHP seçmeni. Türkiye’nin tarafını seçmesini isteyenlerin çoğunluğu 18-24 yaş aralığında. Arabuluculuk üstlensin diyenlerin yüzde 80’i 45-64 aralığında. 

 

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