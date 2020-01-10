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Sanayi sitesinde 47 dükkan satışa çıkıyor

Gölcük Belediyesi, Hisareyn mevkisi D-130 Karayolu kenarında bulunan Gölcük Yeni Sanayi ve Galericiler Sitesi’nde, Bakanlık SPK uzmanlarının belirlediği bedeller üzerinden 30 Ocak 2020 Perşembe günü, 47 dükkanı yapılacak ihale ile satışa çıkarıyor.
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Gölcük Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Hisareyn’de, D-130 yol kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi ve Galericiler Sitesi’nde bulunan 47 dükkanı, 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat:15.00’da belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarıyor.

 29 0CAK SALI GÜNÜ SAAT 12.00’A KADAR

 37 adeti sanayi sitesinde, 10 adeti de galericiler sitesinde satışa çıkacak olan dükkanlardan satın almak isteyenlerin, bu tarihten önce Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Bürosu’na müracaat ederek, şartname almaları ve ihale evraklarını hazırlayarak 29 Ocak Salı günü en geç saat:12.00’a kadar dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir. Satışa çıkan dükkan ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenler 0262 414 45 85 Dahili: 280-285 nolu telefonu arayabilirler.

 

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