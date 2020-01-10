Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:38 TSİ- Gündem G: Bugün 12:23 TSİ

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Ekim dönemi rakamlarına göre işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. Ekim dönemi işsizlik oranı 1,8 puan artışla geçen yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 13,4'e yükseldi. 15-24 yaş arası grubu kapsayan genç işsizlik oranı 3 puan artışla yüzde 25,3'e oldu.
mask

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %17,9’u tarım, %20,0’si sanayi, %5,8’i inşaat, %56,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

 Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %17,9’u tarım, %20,0’si sanayi, %5,8’i inşaat, %56,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 34,9

Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %34,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %23,5 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artışla, %13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla %15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,6 puanlık azalışla 50,5, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %58,6 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 25,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, %25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak %32,8 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla %43,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla %26,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün 10:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 bin işçi için kritik gün! mask
5 bin işçi için kritik gün!
Kocaeli'de görevli astsubay kansere yenildi mask
Kocaeli'de görevli astsubay kansere yenildi
Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli mask
Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek! mask
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek!
Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki mask
Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki
Kartepe'de tatilcilerin kar eğlencesi mask
Kartepe'de tatilcilerin kar eğlencesi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı mask
Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı
Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL