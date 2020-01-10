Akar, kamyoncuların sorunlarını meclise taşıdı

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kentimizde de protesto edip kontak bırakma noktasına geldiklerini belirten Kamyoncu esnafının sesini Mecliste bir dizi soru ile dile getirdi.

YILLARDIR KANGREN OLAN SORUNLARI VAR

Meclis genel kurulunda birçok kez konuşma yapan ve özellikle K belgelerine ilişkin Kanun Teklifi veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu konuda Ulaştırma Bakanlığının ve iktidarın biran önce gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Akar, Kamyoncu esnafın yıllardır sesi olduğuna dikkat çekerek, bugüne kadar maalesef iktidar ve AKP Milletvekilleri bu esnafımıza sahip çıkmamış, yanlarında olmamıştır dedi. Akar, seçim döneminde verilen sözlerin unutulduğunun altını çizerek bugün Mecliste Kamyoncu esnafı ile ilgili neler yapılmış diye bakılırsa bu konuda en fazla Kanun Teklifi, Meclis konuşması yapan Milletvekilinin kendisi olacağını söyledi.

SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLIYORLAR

AKP iktidarının kamyoncu esnafını seçimlerden seçimlere hatırladığını belirten Akar, verilen sözlerin de çabuk unutulduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde kamyonları ile sokaklara çıkan esnafın bugün ekmeği için sokaklara çıkma ve kontak kapatma noktasına geldiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, birçok vergi ve ceza yükü ile karşı karşıya kalan Kamyoncu esnafının yapılacak olan düzenlemelerle bir nebze de olsa rahatlaması gerektiğini söyledi.

Kamyoncu esnafının sorunlarını Ulaştırma Bakanının cevaplaması istemi ile dile getiren Akar’ın soruları şöyle;

Kamyoncu esnafımıza kullandıkları akaryakıt giderlerinde KDV ve ÖTV indirimi yapmayı düşünüyor musunuz?

Yine K belgeleri için Bakanlığınız bir düzenleme yapmayı düşünmekte midir? Bu konuda Bakanlığınıza intikal eden kaç şikayet bulunmaktadır? Bu şikayetlere ilişkin bugüne kadar neler yapılmıştır?

Yurt içi taşımacılığında belgesi olmadığı halde taşımacılık yapanlar hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? 2019 yılında yetkisiz belge ile taşımacılık yapan kaç olay tespit edilmiştir? Bu konuda yapılan denetimler yeterli midir?

Trafik sigortasında nakliyeci esnafına Bakanlığınızca bir indirim yapılması gündeminizde var mıdır?

Karayolları kantarlarında tartım farklılıklarının olduğu Kamyoncu esnafından sık sık dile getirilmektedir. Bu konudaki uygulamalar nedir? Yapılan denetimler nelerdir?