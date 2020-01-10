Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:12 TSİ- Gündem G: Bugün 12:53 TSİ

Akar, kamyoncuların sorunlarını meclise taşıdı

Trafikte kesilen cezalar, HGS uygulamalarındaki astronomik fiyatlar, belgelerde yaşanan sıkıntılar, akaryakıt fiyatları gibi birçok mağduriyet yaşayan Kamyoncu esnafının sesini muhalefet dile getirdi.
mask

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kentimizde de protesto edip kontak bırakma noktasına geldiklerini belirten Kamyoncu esnafının sesini Mecliste bir dizi soru ile dile getirdi.

YILLARDIR KANGREN OLAN SORUNLARI VAR

Meclis genel kurulunda birçok kez konuşma yapan ve özellikle K belgelerine ilişkin Kanun Teklifi veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu konuda Ulaştırma Bakanlığının ve iktidarın biran önce gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Akar, Kamyoncu esnafın yıllardır sesi olduğuna dikkat çekerek, bugüne kadar maalesef iktidar ve AKP Milletvekilleri bu esnafımıza sahip çıkmamış, yanlarında olmamıştır dedi. Akar, seçim döneminde verilen sözlerin unutulduğunun altını çizerek bugün Mecliste Kamyoncu esnafı ile ilgili neler yapılmış diye bakılırsa bu konuda en fazla Kanun Teklifi, Meclis konuşması yapan Milletvekilinin kendisi olacağını söyledi.

 SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLIYORLAR

 AKP iktidarının kamyoncu esnafını seçimlerden seçimlere hatırladığını belirten Akar, verilen sözlerin de çabuk unutulduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde kamyonları ile sokaklara çıkan esnafın bugün ekmeği için sokaklara çıkma ve kontak kapatma noktasına geldiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, birçok vergi ve ceza yükü ile karşı karşıya kalan Kamyoncu esnafının yapılacak olan düzenlemelerle bir nebze de olsa rahatlaması gerektiğini söyledi.

 Kamyoncu esnafının sorunlarını Ulaştırma Bakanının cevaplaması istemi ile dile getiren Akar’ın soruları şöyle;

 Kamyoncu esnafımıza kullandıkları akaryakıt giderlerinde KDV ve ÖTV indirimi yapmayı düşünüyor musunuz?

Yine K belgeleri için Bakanlığınız bir düzenleme yapmayı düşünmekte midir? Bu konuda Bakanlığınıza intikal eden kaç şikayet bulunmaktadır? Bu şikayetlere ilişkin bugüne kadar neler yapılmıştır?

Yurt içi taşımacılığında belgesi olmadığı halde taşımacılık yapanlar hakkında hangi işlemler yapılmaktadır? 2019 yılında yetkisiz belge ile taşımacılık yapan kaç olay tespit edilmiştir? Bu konuda yapılan denetimler yeterli midir?

Trafik sigortasında nakliyeci esnafına Bakanlığınızca bir indirim yapılması gündeminizde var mıdır?

Karayolları kantarlarında tartım farklılıklarının olduğu Kamyoncu esnafından sık sık dile getirilmektedir. Bu konudaki uygulamalar nedir? Yapılan denetimler nelerdir?

 

 

 

Bugün 11:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek! mask
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek!
İhbar geldi, Büyükşehir müdahale etti mask
İhbar geldi, Büyükşehir müdahale etti
Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki mask
Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki
Akar, kamyoncuların sorunlarını meclise taşıdı mask
Akar, kamyoncuların sorunlarını meclise taşıdı
Fazla mesai yapanlar dikkat... mask
Fazla mesai yapanlar dikkat...
Büyükşehir'den toprak kaymasıyla ilgili açıklama geldi mask
Büyükşehir'den toprak kaymasıyla ilgili açıklama geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL