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Büyükşehir’den STK’lara mama desteği

Büyükşehir Belediyesi sivil toplum kuruluşlarına sokak hayvanları için mama desteği veriyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği birçok proje ve sosyal etkinlikler ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda yıl içinde düzenli olarak sokak hayvanlarına yönelik hizmetler verirken dernekleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

DERNEKLERE YARDIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü mama desteği ile hayvanlar unutulmuyor. Özellikle soğukların bastırdığı bu mevsimde yiyecek sıkıntısı artan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından mama desteği veriliyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA

Kocaeli’nde faaliyet gösteren derneklere 500 kilo köpek maması ile 400 kilo kedi maması dağıtıldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği (KOCAELİDER) Başkanı Selama Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği (GÖLVİST) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER ) Başkanı Gonca Çelik, Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği (KOHSAVDER) Başkanı Tülay Çetin ve Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem’e Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Köpek Taşıma Kutuları ve mamalar verildi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sivil toplum kuruluşları Büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu destekten ve bu konudaki hassasiyetinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Öte yandan soğuk havalarda hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının giderilebilmesi için tüm vatandaşlara da birlik çağrısında bulunuldu.

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