AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı olarak görev yapan Emirhan Kürşat Dülker ile partinin mahalle yönetiminde görev yapan F.E. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.E., Emirhan Kürşat Dülker’i bıçaklandı. Kasığından ve vücudunun 5 ayrı noktasından bıçak darbesi alan Dülker'in hayati tehlikesi olmadığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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AKP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı
AKP İlçe Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı Emirhan Kürşat Dülker bıçaklı saldırıya uğradı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz