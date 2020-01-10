AKP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı

AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı olarak görev yapan Emirhan Kürşat Dülker ile partinin mahalle yönetiminde görev yapan F.E. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.E., Emirhan Kürşat Dülker’i bıçaklandı. Kasığından ve vücudunun 5 ayrı noktasından bıçak darbesi alan Dülker'in hayati tehlikesi olmadığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.