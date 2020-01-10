Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:18 TSİ- Gündem G: Bugün 14:44 TSİ

AKP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı

AKP İlçe Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı Emirhan Kürşat Dülker bıçaklı saldırıya uğradı
mask

AKP Çayırova İlçe Gençlik Kolları Teşkilatlanma Başkanı olarak görev yapan Emirhan Kürşat Dülker ile partinin mahalle yönetiminde görev yapan F.E. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.E., Emirhan Kürşat Dülker’i bıçaklandı. Kasığından ve vücudunun 5 ayrı noktasından bıçak darbesi alan Dülker'in hayati tehlikesi olmadığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 11:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çikolata hırsızlığına alarmlı önlem mask
Çikolata hırsızlığına alarmlı önlem
Son anket sonuçları açıklandı... MHP seçmeni de istemiyor mask
Son anket sonuçları açıklandı... MHP seçmeni de istemiyor
5 bin işçi için kritik gün! mask
5 bin işçi için kritik gün!
Kocaeli'de görevli astsubay kansere yenildi mask
Kocaeli'de görevli astsubay kansere yenildi
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek! mask
Derince Belediyesi 3 partinin denetiminden geçecek!
Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki mask
Erdoğan'dan Berfin davasındaki karara sert tepki
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi mask
Burak Yılmaz genç yaşta kansere yenildi
Baraj doldu, tahliye başladı mask
Baraj doldu, tahliye başladı
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun! mask
Gölcük'te 2 milyonluk vurgun!
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi! mask
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!
Dilovası halkından TRT dizisine tepki! mask
Dilovası halkından TRT dizisine tepki!

GALERİ

Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı mask
Camide unutulan cep telefonunu böyle çaldı
Kartepe güzelliğiyle büyüledi! mask
Kartepe güzelliğiyle büyüledi!
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı mask
El freni çekilmeyen kamyon markete daldı
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL