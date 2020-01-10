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Gel bakalım Payas!..

Kocaelispor, bu hafta Payasspor ile karşı karşıya gelecek

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor sezonun ikinci yarısına başlıyor. Hatay temsilcisi Payasspor. Yeşil Siyahlılar maçın hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Teknik adam Selahaddin Dinçel serinin süreceğine inanıyor. Camia da 3 puandan emin.

ALİ HAN 11’DE BAŞLIYOR

Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde Payasspor maçının hazırlıklarını hafta boyunca yapan Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel antrenmanda Gökdeniz’i yedek kadroda oynattı. Yarım sahada yapılan çift kale maçta kanatlarda Ali Han ve Burak Süleyman, 10 numara pozisyonunda Talha, forvette de Yakup yer aldı.

 BAŞKA DEĞİŞİKLİK YOK

Merkez orta sahada Mesut ve Serdar Ümit, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal, kalede de Ercüment as kadroda yer aldı. Oldukça tempolu, bol pasa dayalı ve göze hoş gelen maçtan teknik adam Selahaddin Dinçel de hayli keyif aldı. Hafif sakatlığı bulunan Sefa antrenmanda yer almadı.

Bugün 11:51 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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