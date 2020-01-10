O bölge sit alanı ilan edildi

Başiskele Döngel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölgede yapılan inşaat çalışması sırasında Roma dönemine ait seramik malzemelere rastlandı. Bölge 3. derece sit alanı ilan edildi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Döngel Mahallesi sınırları içinde bulunan tescilsiz sit dışı mülkiyeti şahısa ait 107. Ada 8. Parselde yapılan inşaat çalışması esnasında ortaya çıkan tarihi kalıntılarla ilgili Kocaeli KVKBK’nın 16. 10. 2019 tarih ve 4319 sayılı kararı ile rölöve ve konservasyon projeleri istenen alana ilişkin Başiskele Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.12.2019 tarih ve E.9580 sayılı yazısı ve ekleri 24. 12.2019 tarih ve 571699 sayılı rapörtör raporu ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kocaeli İli, Başiskele İlçesi öngel Mahallesi sınırlarında, tescilsiz, sit dışı, mülkiyeti şahsa ait, 107. Ada, 8. Parselde yapılan inşaat çalışması esnasında ortaya çıkan tarihi kalıntılara ilişkin hazırlanan rölöve raporunun ve 1 nolu alternatif konservasyon projesinin uygun olduğuna, bahse konu 107 ada, 8 parselde yapılan inşaat çalışmasının yapılmasının uygun olduğuna, üzerinde Roma dönemine ait seramik malzemenin yoğun olduğu 107 ada 3,4,5,6,7, ve 8 parsellerin 3. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilmesine, söz konusu alanla ilgili geçiş dönemi yapılaşma koşulları olarak,

Bu alanda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzemelerin dökülmemesine, Alana ilişkin KAİP çalışmaları yapılıncaya kadar yapılacak uygulamalarda ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde uygun bulunan taşınmazlarda; Kat adedi: 2 kat İnşaat Nizam: Ayrık, Bahçe mesafesi: Ön Bahçe: 5 metre Yan Bahçe: 3 metre Arka Bahçe: h/2 Açıklanmayan hususlarda mer’i Başiskele İlçesi Uygulama İmar Plan hükümlerine göre uygulama yapılmasına, alana ilişkin her türlü emniyet tedbirinin ilgili birimlerce sağlanmasına karar verildi."