Özel Öğrenci Yurtları: Yurt fiyatları stabil hale getirilmeli

İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği olağanüstü kongreye gitti. Yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve 25 üyesi bulunan İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği olağanüstü kongresini Anıtpark Ganita Kafe’de gerçekleştirdi. Kongrede, mevcut Kurucu Başkan Davut Çelik aday olmazken tek aday olarak Cihan Şenses derneğin yeni başkanı seçildi.

“SIKINTILARIMIZ VAR”

Kongrede konuşan Kurucu ve mevcut Başkan Davut Çevik, “Derneği kurduğumuz günden bugüne elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bazı sağlık sorunları nedeniyle derneğimize vakit ayıramıyorum. Cihan kardeşimizin derneğimiz için bundan sonra başarılı olacağını düşünüyorum. Herkesin elini taşın altına koyarak genç arkadaşlarımızın yanında durmaları gerekiyor. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Bizler derneğimize destek vermeye devam edeceğiz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. İşimiz konusunda sıkıntılarımız var. Derneğimiz sayesinde bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

“HEPİMİZ ZARAR GÖRÜRÜZ”

Çevik’in ardından konuşan İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği’nin yeni başkanı Cihan Şenses, “ Derneğin kuruluş aşamasında şuan ki aşamasına kadar geçen süreçte emeği geçenlere başta Davut bey olmak üzere teşekkür ediyorum. Derneğimizin hedefleri birlik ve beraberliği sağlamak, kurumların temel ihtiyaçlarını karşılamak, haberleşmek, yurt fiyatlarının stabil hale getirilmesidir. Hepimizin iyi bildiği ve tecrübe ettiği bir şey var. Bir olmazsak bölünüp ayrışırsak ve birbirimizin paçasından tutup aşağıya çekme çabasına girersek bundan hepimiz zarar görürüz” dedi.

“FİYATLARI MİNİMİZE EDEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Sözlerinin devamında Şenses, “ Bizim temel amacımız birlikteliğimizi daim kılmak, sürekli fikir alışverişinde olmak ve birbirimizin paçasından değil elinden tutmak olacaktır. Gücümüzü hırlaşmak için değil birleşmek için harcamalıyız. Kurumlarımızın ihtiyaçları belli. Binalarımızın fiziki şartları ve bazı faturalarda indirim yapılması konusunda TÜYİSEN Sendikası ve il temsilcisi değerli arkadaşım, ortağım Mustafa Yavuz ile çalışmalarımız oldu. Bundan sonraki süreçte daha sağlam bir şekilde birlikte yürümeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Toplanıcılarla görüşüp toplu bir şekilde kahvaltılık alarak da fiyatları minimize edebileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“HAKLILIĞIMIZ KABUL EDİLDİ”

Şenses’in ardından konuşanTüm Yurt İşverenleri Sendikası ( TÜYİSEN) İl Temsilcisi Mustafa Yavuz ise “ Özel okullar, KYK, cemaat ve vakıf yurtları İSU’dan yarı yarıya indirimli su kullanıyorlar. Özel yurtlarında bu indirimden yararlanması için TÜYİSEN olarak İSU Genel Müdürlüğüne, bazı illerde mahkeme kararı ile alınan indirimleri örnek göstererek başvurumuzu yaptık. Yazılı olarak ret cevabı aldık. Yüz yüze yaptığımız görüşmeler de İSU Genel Müdürü Ali Sağlık dahil olmak üzere haklılığımız kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan randevu talebimiz var. En kısa sürede bu sorunumuzun aşılması noktasında kendisinden çözüm bekliyoruz” dedi.