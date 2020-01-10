MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren, bugün işçi sendikalarını yeniden görüşme masasına çağırdı. İlk görüşme, MESS genel merkezinde sektörün en büyük sendikası olan Türk Metal’le yapıldı. İşveren, ücretlere ilk 6 ay zammı için daha önce yaptığı yüzde 6.05’lik teklifini yüzde 8’e yükselttiğini belirtti. Diğer konularda başka bir teklifleri olmadığını da ekledi. Ancak Türk Metal yöneticileri, “Biz de bu teklife gerekli cevabı Bursa mitinginde vereceğiz” diyerek, yüzde 8’lik yeni teklifi de reddettiğini dile getirdi.
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Türk Metal yine reddetti
İlimizdeki on binlerce işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türk Metal, işverenin yüzde 8’lik zam teklifini de geri çevirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz