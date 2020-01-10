Türk Metal yine reddetti

MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren, bugün işçi sendikalarını yeniden görüşme masasına çağırdı. İlk görüşme, MESS genel merkezinde sektörün en büyük sendikası olan Türk Metal’le yapıldı. İşveren, ücretlere ilk 6 ay zammı için daha önce yaptığı yüzde 6.05’lik teklifini yüzde 8’e yükselttiğini belirtti. Diğer konularda başka bir teklifleri olmadığını da ekledi. Ancak Türk Metal yöneticileri, “Biz de bu teklife gerekli cevabı Bursa mitinginde vereceğiz” diyerek, yüzde 8’lik yeni teklifi de reddettiğini dile getirdi.