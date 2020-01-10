Bahane Plus yenilendi!

Geçtiğimiz Aralık ayında el değiştiren Bahane Plus 1 ay süren tadilat işlemlerinin ardından kapılarını 28 Aralık’ta kadınlar matinesi ile açtı. Bahane Plus’un yeni sahibi olan aynı zamanda Mega Fotoğrafçılığı’nda sahibi olan Ömer Ziylan, “Amacımız İzmit merkezde herkesin ulaşabileceği, fiyat konusunda sıkıntı yaşamayacağı kaliteli bir mekan açmaktı. Nihayetinde çarşının en büyük ve en ferah özel işletmesini, çok cazip fiyatlar ile açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Mega fotoğrafçılık olarak kaliteden ödün vermeden yapmış olduğumuz hizmetin aynısını, yeni işletmemizde de sürdüreceğiz, işletme olarak gerek kendi fotoğraf ekibimiz gerek müzik gerekse organizasyon olarak zaten alanında marka isimler ile çalışıyoruz ve tüm bu hizmetleri tek çatı altında müşterilerimize çok cazip fiyat ile sunuyoruz. Çeşitli konserlere de ev sahipliği yapacak olan işletmede, 14 Mart Cumartesi günü Türk Sanat Müziğinin dev yorumcusu Yılmaz Morgül, canlı performans sergileyecek. Birbirinden hareketli şarkı ve türküleri seslendirecek olan sanatçı misafirlere unutulmaz bir gece yaşatacak.”dedi.