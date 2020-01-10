Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Av. Zafer Mutlu il binasında kent ve ülke gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda EYT’ye hazırladığı çözüm önerilerinden bahseden Mutlu; “Sosyal güvenlik sistemleri ülkeden ülkeyefarklılıklar göstermektedir. 1999’da emeklilik yaşı yükseltilmesine rağmen halen en erken emekli eden ülke ise Türkiye’dir. Fazilet Partisi düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Yüksek mahkeme 23 Şubat 2001’de yürütmeyi durdurmuş, yapılan düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar için kademeli yaş sistemi 1 Haziran 2002’de devreye sokulmuştur. Bu konuda” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ YEREL BASINI ÇOK ETKİLİ”

Toplantıda konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başlayan Mutlu;“ Tüm basın emekçilerinin bu önemli gününü kutluyorum. Emekçi arkadaşlarımızın daha uygun koşullarda mesleklerini devam ettirmelerini diliyorum. Kocaeli’deki yerel basının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dilerim gazeteci arkadaşlarımız daha iyi koşullarda çalışabilirler. Kentin gündemini tutantüm basın mensubu arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum.” dedi.

“YAŞ ŞARTINI AK PARTİ GETİRMEDİ”

“Yaş şartını Ak Parti getirmedi ama bunu düzenleyebilir” diyen Mutlu; “8 Eylül 1999 tarihinden çıkartılan yasada, kadınlarda 40 ila 56 yaş, erkeklerde 44 ila 58 yaş kademeleri bulunmaktadır. Böylelikle belli bir prim gün sayısının yanında yaş şartı da aranmaya başlanmış olması halk arasında “Emeklilikte yaşa takıldım” şeklinde izah edilmiştir. Emeklilikte yaşa takılma yanlış bir kavramsallaştırma çünkü emekliliğin temel şartlarından biri ve olmazsa olmazı belirli bir yaşı tamamlamaktır. Bütün dünyada emeklilik için bir yaş sınırı vardır. İlk defa Türkiye’de 1992’de yaş şartı kaldırıldı ama sistem çökme noktasına geldiği için 1999’da tekrar geri getirildi. Yani bu yaş şartını getiren de AK Parti hükümetleri değildir” diye konuştu.

“YAŞI BEKLEYEN BİRÇOK KİŞİ VAR”

Mutlu sözlerini; “Bugün Türkiye’de iddia edildiği gibi insanlar 65 yaşında emekli olmuyor, ortalama emeklilik süresi 52’dir. Çünkü 1999 öncesi işe başlayanlar için müktesep hakları zayi olmasın diye kademeli yaş geçişi getirilmiştir. Emeklilikte yaş şartını bekleyenlerin ortalama yaşı ise 47’dir. Ülkemizde erkekler ömrünün yüzde43’ünü, kadınlar ise yüzde46’sını emeklilikte geçirmektedir. Bulgaristan’da bu oran erkeklerde yüzde25, kadınlar yüzde30; Belçika’da yüzde32 ve Fransa’da yüzde33’tür. Dünyanın hiçbir ülkesi 47 yaşında insanları emekli etmez, edemez, ederse de bu sistemi idame ettiremez” şeklinde sürdürdü.

“ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZLİK ORANI ÇOK YÜKSEK”

Genç işsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mutlu; “Türkiye’de işsizlik oranının yüksek, genç işsizliğin fazla olması nedeni ile 1999 yılından önce işe giren 50’li yaşlara gelmiş EYT’lilerin işsiz kalma oranları artmakta ve iş bulamamaktadırlar. İş güvencesinden ve iş garanti olmaması emekli olmaya yöneltmektedir. Bunun istisnası memurlardır. Memurlar erken emekli olmak istememektedir. İşsiz kalan işçi en fazla 10 ay işsizlik maaş almakta, alınan işsizlik maaşı da asgari ücretin yüzde80’ninde veya daha aşağı miktarda olmaktadır. Bu işsizlik maaşı yetmemekte, süresinin de kısalığı emekli olmaya yöneltmektedir. İşsiz kalan işçi 100 gün sonra sağlıktan yararlanamamaktadır. Sağlıktan yararlanmak için genel sağlık sigortasını (GSS) yatırmak zorundadır. Geliri olmayan birinin ayrıca GSS ücreti yatırmak zorunda kalmaları emekli olmaya yöneltmektedir” açıklamasında bulundu.

“PRİMLER ÖDENEBİLİR SEVİYEDE OLMALI”

Mutlu sözlerinin devamında, “2008 yılından yapılan düzenleme ile asgari ücretli çalışan herkesin emekli maaşı aylık 3 TL civarında düşmektedir. Ücretinin düşmesini istemeyen vatandaş emekli olup kayıt dışı çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu gerekçe vatandaşları emekli olmaya yöneltmektedir. Sosyal güvenlik politikaları üretilirken dün yapıldığı gibi siyasi hesaplardan uzak durulmalıdır. Sosyal Güvenlik açıkları yalnızca emekli aylığı ile ilişkilendirilerek belli bir kesimin sırtına yüklenmemelidir. Özerk kimliği ile özgün politikalar üretebilen bir Sosyal Güvenlik Kurumu yapısı oluşturulmalıdır. Kayıt dışı istihdamla mücadele edilirken sigorta prim oranlarının ödenebilir seviyelere getirilerek prim tahsilat oranları arttırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLİKTEKİ SORUNLAR ORTADAN KALDIRILMALI”

EYT’lilerin emekli olmalarına sebep olan sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Mutlu; diyen Mutlu, “Başta EYT olmak üzere 50+ yaşı olanlardan 3 ay, işsiz olanlardan gelir testine gitmeksizin genel sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalıdır. Bu konudaki mağduriyetler giderilmelidir. Başta EYT’liler olmak üzere 50+ yaş çalıştıranlardan sadece sosyal güvenlik pirimi alınmalı. Böylelikle maliyet azlığından dolayı yaşlı işçinin çalışma süresi daha uzun olması sağlanmalıdır. Başta EYT olmak üzere ‘50+’ yaşı olan işçilerin ücretlerinden kesilen gelir vergisinden indirim yapılabilir veya kaldırılabilir. Böylelikle alım gücü artan işçi daha fazla çalışmak isteyecektir” dedi.

“ADALET BAZ ALINMALI”

Son olarak Başiskele Belediyesi meclisinde 14 belediye mülkünün müftülüğe tahsis edilmesine değinen İl Başkanı Mutlu, “Bizim önceliğimiz belli bir çalışan kesime öncelik tanınmasının önüne geçilmesidir. Burada tamamen ihtiyaç baz alınmalıdır. Sadece diyanet görevlisi olması bu ayrıcalıklardan faydalanmasına sebep olmamalıdır. Bu açıdan meclis üyesi arkadaşlarımız böyle değerlendirmelerde bulunarak hayır oyu verdiler. Vatandaşın biri imam, başka yerde evi var, maaşı da var, durumu yerinde, o halde buna sosyal tesis sağlanmak zorunda değildir. Adaleti baz alarak hareket edilmelidir.” şeklinde konuştu.