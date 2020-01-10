Genç Turizm dev markanın ismini satın aldı

Kocaeli’nin yolcu taşımacılığında en büyük markalarından biri olan Asya Tur, yeniden yollara çıkıyor. Kocaeli’nin en önemli personel taşımacılığı markası olan Genç Turizm tarafından ismi satın alınan Asya Tur, 3 Nisan’da Ankara, İstanbul, İzmir seferlerine başlıyor.

EN ÖNEMLİ MARKA

İlimizden çıkıp başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok kente yolcu taşıyan Asya Tur, bilindiği gibi bir süre önce kapanmıştı. Faaliyet gösterdiği zamanlarda Kocaeli’nin en önemli markalarından biri olan Asya Tur, Genç Turizm’in vizyonuyla beraber Türkiye’nin en önemli otobüs firmalarından biri olması bekleniyor.