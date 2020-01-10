Chp ikinci kez yargıya gitti

Termal Grup Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Darıca Emek Mahallesi’nde yere bir proje yapmak istemişti. Yapılmak istenen projede 33, 39 ve 43 katlı bloklardan olmak üzere birbiriyle bütünleşik tek bir kuleden oluşan gökdelenler, marina, 5 yıldızlı otel, AVM olacaktı. Ancak projenin bazı kişilere özel bir ayrıcalık hem de Darıca’nın ve Darıcalıların menfaatine yarar getirmeyeceği ifade eden geçmiş dönem CHP Darıca Belediyesi meclis üyeleri tarafından projenin iptali için idari mahkemeye dava açmışlardı. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 18 Ocak 2018 tarihinde oy birliğiyle bu projenin durdurulması yönünde karar aldı.

KARAR YASAY VE USULE UYGUN DEĞİL

Ancak Termal Grup Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yapılmak istenen projede bazı imar tadilat değişiklikleri yapılarak haziran ayı meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. Proje AKP’lilerin oyçokluğuyla mecliste kabul edildi. Projenin meclisten geçmesi üzerine CHP’liler projenin iptali için Kocaeli İdari Mahkemesi’ne giderek dava açtılar. CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri açtıkları davayla ilgili Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda planlar askıda iken itiraz edilmeden doğrudan karar verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri plan askıda iken itiraz ettiklerini bu nedenle verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek dün bir kez daha Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundular.

PROJE DURDURULMUŞTU

CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak yaptıkları başvuru ile ilgili açıklamada bulundu. CHP’li Sarıtoprak yaptığı açıklamada, “Darıca kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve tüm Darıcalıları yakından ilgilendiren Termal Grup’un Darıca’ya yapmak istediği proje bilindiği gibi Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 18 Ocak 2018 tarihinde oy birliğiyle projenin durdurulması yönünde karar alınmıştı. Ancak yapılmak istenen projede bazı imar tadilat değişiklikleri yapılarak Darıca Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Haziran ayı meclis toplantısında yeniden gündeme gelmişti. Tüm itirazlarımıza rağmen proje iktidar partisinin meclis üyelerinin oyçokluğuyla meclisten geçmişti.

PLANLARA ASKIDA İKEN İTİRAZ ETTİK

CHP Grubu olarak Termal Grup Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen ve meclisten oy çokluğuyla kabul edilen projeye karşı geçmiş dönem ilçe başkanımız Gürel Yıldırım ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Kocaeli 2. İdari Mahkemesi’ne giderek hukuki süreci başlatmak üzere gerekli müracaatımızı yapmıştık. Yaşanan bu süreç öncesinde proje ile ilgili yapılan plan değişikliklerine planlar askıda iken itiraz ettik. Ancak itirazlarımız yine belediye meclis toplantısında iktidar partisinin meclis üyeleri tarafından reddedildi.

GEREKLİ BAŞVURUYU YAPTIK

Proje ile ilgili yapılmak istenen plan değişikliği askıda iken geçmiş dönem ilçe başkanımız Gürel Yıldırım itiraz etmişti. Yıldırım’ın yaptığı itirazlara 60 gün içerisinde cevap verilmedi. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’ne açmış olduğumuz davada da verilen kararda planlar askıda iken itiraz edilmeden doğrudan karar verildi. Verilen bu karar usul ve yasaya aykırı idi. Bu nedenle bugün Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/851E, 2019/984 sayılı kararın kaldırılarak planın iptaline karar verilmesi talebiyle gerekli başvuruda bulunduk” dedi.