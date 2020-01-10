Kartepe’de otopark terörü!

Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir vatandaş yol kenarına bıraktığı aracından zorla otopark ücreti alındığını iddia etti. Vatandaş, “Yolun kenarında restoranlardan oldukça uzak bir mevkide arabamızı bıraktık ve zorla otopark ücreti ödedik buranın restorana ait olduğuna dair belge istedik fakat arkasından 5-6 kişi gelerek üzerimize yürüdüler fotoğraflarda görüldüğü üzere alan orman içinde bir yol Kartepe'de mafyacılığı bu kadar meşrulaştıran herkesin emeğine sağlık. Kartepe eğlence değil eziyet olmuş.” diyerek sitemde bulundu.