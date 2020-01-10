Gazetemizin whatsapp ihbar hattına ulaşan bir vatandaş yol kenarına bıraktığı aracından zorla otopark ücreti alındığını iddia etti. Vatandaş, “Yolun kenarında restoranlardan oldukça uzak bir mevkide arabamızı bıraktık ve zorla otopark ücreti ödedik buranın restorana ait olduğuna dair belge istedik fakat arkasından 5-6 kişi gelerek üzerimize yürüdüler fotoğraflarda görüldüğü üzere alan orman içinde bir yol Kartepe'de mafyacılığı bu kadar meşrulaştıran herkesin emeğine sağlık. Kartepe eğlence değil eziyet olmuş.” diyerek sitemde bulundu.
Bugün 13:23 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:30 TSİ
Kartepe’de otopark terörü!
Bir vatandaş Kartepe’de yolun kenarına bıraktığı aracından zorla otopark ücreti alındığı iddia etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz