İzmit'te faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı, internetten üzerinden reklamının yapıldığı ve bayanlar ile para karşılığı fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu iş yeri takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli şahıslar fuhşa aracılık ve yer temin etmekten gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu iş yerinde fuhuş yaptığı tespit edilen 2 hayat kadın da işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hayat kadınları emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Bugün 13:56 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:09 TSİ
İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskını!
İzmit'te internetten ilan vererek fuhuş yaptırılan masaj salonunda 4’ü kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz