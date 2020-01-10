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Hürriyet'ten KOÜ'lü öğrencilere ücretsiz yemek

Kendisi de Kocaeli Üniversitesi mezunu olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Anne Eli’ni üniversite öğrencilerine uzattı
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üniversite öğrencileri için oldukça anlamlı bir projeye imza atıyor. Bundan böyle Kocaeli Üniversitesi öğrencileri İzmit Ayazma Kültür Merkezi'nde hafta sonu dâhil her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz yemek yiyebilecek.

ÜCRETSİZ ÜÇ ÇEŞİT YEMEK

İzmit Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yemek desteği projesi hayata geçirildi. ‘Anne Eli’ projesi kapsamında İzmit Belediyesi Ayazma Kültür Merkezi'nde Kocaeli Üniversitesi öğrencileri hafta sonu dâhil her gün 18.00-20.00 saatleri arasında üç çeşit yemeği ücretsiz bir şekilde yiyebilecek.

KİMLİK KARTLARINI GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Üniversite eğitim-öğretim yılı içerisinde ara tatil ara dönemi dışındaki her gün devam edecek. Üniversite öğrencileri için başlatılan ücretsiz yemeği desteğinden yararlanacak gençlerin, üniversite öğrenci kimliklerini göstermeleri yeterli olacak.

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