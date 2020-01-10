Evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Körfez Barbaros Mahallesi Asil Sokak’ta bulunan evinde yalnız yaşayan Sadettin Sarıkan’dan (62) uzun süredir haber alamayan kardeşi evine gitti. Kapının açılmaması üzerine şüphelenen Tacettin Sarıkan 112’yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve gelen polis, itfaiye yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler içeri girdiklerinde Sarıkan’ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sadettin Sarıkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sadettin Sarıkan’ın cansız bedeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsini ardından belli olacak.