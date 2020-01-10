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12 yıllık faili meçhul cinayette 4 şüpheli tutuklandı

Başiskele’de 12 yıl önce darp edilerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işadamı Aydın Koçarslan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve serbest bırakılan muhasebecisi Bahattin Ardahan A. ve diğer 3 şüpheli mahkemenin verdiği karara yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele Havuzlubahçe mevkisinde 12 yıl önce darp edilerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işadamı Aydın Koçarslan cinayeti ile ilgili muhasebecisi Bahattin Ardahan isimli şahıs ve beraberindeki 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette yapılan çapraz sorguda suçlarını itiraf eden şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Karara itiraz eden Cumhuriyet Savcısının itirazını değerlendiren üst mahkeme heyeti şüphelilerin tutuklanmalarına yönelik yeniden yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından aranmaya başlayan 4 şüpheliden muhasebeci Bahattin Ardahan A. polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken yeniden aranmaya başlanan diğer şüpheliler Fatih G., Behçet Ahmet Y. ve Kayhan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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