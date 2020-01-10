Kocaeli'deki o fabrika daha da büyüyor!

Dilovası'nda faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji kapasite artışına gidiyor. Çolakoğlu A.Ş tarafından yapılması planlanan Demir Çelik Fabrikası Sac Haddehanesi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak bakanlığa rapor sunulmuştu. Rapor bakanlıkça onaylanarak ÇED süreci başlatıldı. Proje ile ilgili görüş ve öneriler Kocaeli Valiliği’ne iletilebilecek.