Dilovası'nda faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji kapasite artışına gidiyor. Çolakoğlu A.Ş tarafından yapılması planlanan Demir Çelik Fabrikası Sac Haddehanesi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak bakanlığa rapor sunulmuştu. Rapor bakanlıkça onaylanarak ÇED süreci başlatıldı. Proje ile ilgili görüş ve öneriler Kocaeli Valiliği’ne iletilebilecek.
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Kocaeli'deki o fabrika daha da büyüyor!
Kocaeli’de faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji kapasite artışına gidiyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz