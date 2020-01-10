Havuç: Jimnastikte yeni bir dönem başlıyor

Tolga Havuç “Kocaeli cimnastik ailesi olarak 2019 yılında Türkiye şampiyonalarında adeta altın değerinde bir sezon yaşadık. Hem İzmit Belediyespor hem de Olimpiyat Yıldızları ailesi olarak kurmuş olduğumuz sistemle sporcu sayımız sadece 2019 yılında 5 kat daha artarak, 100 civarında müsabakalarda yarışacak ve yarışan sporcumuz oldu” dedi.

2019 MADALYA YILI OLDU…

Havuç “Geçtiğimiz yıl da katılmış olduğumuz Türkiye şampiyonaları içerisinde hem Türkiye Cimnastik Federasyonu müsabakalarında hem de Anadolu Yıldızlar ligi müsabakalarında 4 kupa, 19 madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attık. Ayrıca Türkiye Cimnastik Federasyonu 1. Lig’de yer alan İzmit Belediyespor ile birlikte Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü de 1.Lig’e yükselerek en iyi 8 takım içerisinde 2 tane Kocaeli takımı olarak yer aldık” dedi. Havuç sözlerini şöyle sürdürdü.

İZMİT BELEDİYESPOR VE OLİMPİYAT YILDIZLARI İŞ BİRLİĞİ…

Yeni dönemde İzmit Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e projelerimizi sunarak başladık. Daha sonra kentimizin yetiştirdiği kıymetli bir büyüğümüz olan Yusuf Erenkaya İzmit Belediyespor Kulübü Başkanımız olmasıyla birlikte kısa zamanda önemli çalışmalara imza attık. Ve az önce saydığımız madalyaları ve kupaları kazanarak milli takımlara göz diktik. Ayrıca bir gün erkek takımımız ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanımız Yusuf Erenkaya ile birlikte Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen’i ve Olimpiyatlarda yarışacak olan milli cimnastikçilerimizi Bolu kampında ziyaret ederek, bir takım önemli temaslarda bulunduk. Ayrıca cimnastik branşımızı yeni kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya’ya tanıtmış olduk.

TÜRK SPORUNDA SAĞLIK VE EĞİTİM POLİTİKALARINDA ZİRVEDEYİZ…

Klişe bir söz vardır; ‘Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok’ diye… Biz de bu bağlamda, dünyada olan sistemleri kulübümüze taşıdık. Sporcularımızın başarılarına göre Özel Kale Okulları’nda tam burslara varan indirimler sağlayarak, sporcumuzun ve velilerimizin aklından eğitim problemini çıkardık. Aynı uygulamayı Özel İzmit Konak Hastanesi’nde sağlık alanında yaparak, sporcularımızın sağlık problemlerini çözdük. Kulüp diyetisyenimiz Hilal Batmaz ve kulüp psikoloğumuz Hilal Şirin müsabaka sporcularımızla birebir özel Check up yaptırarak önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

TABAN BİRLİKLERİMİZLE EL ELE OLDUK…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve yönetimi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanımız Murat Aydın ve yönetimine daimi olarak çalışmalarımızla ilgili görsel ve sunum niteliğinde anbean bilgilendirmeler yaparak hem gelişim düzeyimizi hemde branşımızın detaylarını anlattık. Tabi benimde lisansımı ve yüksek lisansımı yapmış olduğum Kocaeli Üniversitemizde akademik çalışmalarımızı yaparak Spor Bilimleri Fakültesi destekleriyle bir çok üniversite öğrencisini antrenör, hakem ve yönetici olarak yetiştirerek türk sporuna kazanırdık, sporda istihdam ettirdik…

BİZE ULAŞAMAYANLARA ULAŞTIK…

Malumunuz o dur ki sadece İzmit ilçemizde faaliyet gösteriyorduk. Kocaeli’nin diğer tüm ilçelerinden talep ve istek gördük. Yönetim kurulumuzun onayı ile İzmit bölgemizin dışında da tamamı kulüp antrenörlerimizden oluşan ekiplerimiz Derince/Körfez bölgelerimizde ve Gebze merkezli Darıca/Dilovası/Çayırova bölgelerini kapsayan çalışmalar yaparak birçok okulda cimnastik faaliyetlerini yaymaya ve bölgelerde yetenekli çocukları keşfederek sporcu yetiştirmeye başladık.