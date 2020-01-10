2.Küme’ye 9 maçla devam

2.Amatör Küme Futbol Ligi önceki akşam tek maçla başladı. M.Ali Kağıtçı’da açılış maçında Üçtepespor ile Çubuklu Balaspor takımları karşı karşıya geldi gazetemiz baskıya girdiği anda maç devam ediyordu. Bugün de statta 8 maç oynanacak

B, F, VE D GRUBU SIRAYI ALIYOR… YARIN DA 12 MAÇ VAR…

2.Küme Futbol Ligi 2019-2020 sezonunun ilk maçlarında bugün B, F ve D grubu maçları oynanacak. Günün ilk maçında İzmit Selanikspor- Yılmazspor M.Ali Kağıtçı’da karşılaşacak. Maç saat 17.00’de başlayacak. Cephanelik’te ise Üçyoldoğuspor-İzmit Erenler karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Hisareyn Stadı’nda ise Gölcük Asarköy-Halıdere 15.00 kozlarını paylaşacak. Gölcük Çiftlikspor-Çamçukur maçı ise Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. Ulaşlıspor-Pazarköy maçı da Karamürsel Stadı’nda oynanacak ve 13.00’te başlayacak. Kızderbentspor Yalakdere maçı Karamürsel stadında saat 15.00’te start alacak. Gebze Beylikbağı Stadı’nda, Gebze Beylikbağıspor-Gebze Tayfunspor maçı saat 17.00’de başlayacak. Şekerpınar Stadı’nda da Çayırova GB spor-Mollafenari maçı saat 17.00’de başlayacak. Darıca Nene Hatun’da ise Darıca-Türkeli Gençlikspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak. 2.Küme diğer grubun maçları yarın oynanacak ve 24 takım daha ilk maçına çıkacak.