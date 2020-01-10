Periler Elazığ’da parkeye çıkıyor

Herbalife Nutricia Türkiye kKdınlar Baketbol Süper Lig’nde mücadele eden temsilcimiz, ilk 8’i garantileyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, bugün Elazığ İl Özel İdare’ye konuk oluyor. Müsabaka 17.00’de başlayacak ve maçı Tivibu naklen yayınlayacak

ELAZIĞ ZORLU RAKİP

İlk yarının son maçında sahasında Çankaya Üniversitesi’ni 81- 69 mağlup ederek ilk 8’e kalan ve 1-5 Mart tarihleri arasında Federasyon Kupası maçları oynanamaya hak kazanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı zorlu Elazığ İl Özel İdare maçının hazırlıklarını tamamladı ve dün sabah 9.40 uçağı ile Elazığ’a hareket etti. Ekip Dedeman Otel’de konaklıyor. Bugün maçını oynayacak olan Mavi Yeşilliler, 21.00 uçağı ile şehre dönüş yapacak.