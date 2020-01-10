Futbolda ve futsalda birer kez Dünya finali oynayıp ikincilikle yetinen Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, yeni sezon öncesinde de hayli iddialı. Futsalcı kızlar, Türkiye şampiyonluğunu ‘Çantada keklik’ görürken, hedefini, Cumhurbaşkanı’na verilen sözdeki gibi ‘Dünya Şampiyonluğu olarak belirledi. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi futsal takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyon kızlar, kendileri gibi Türkiye Şampiyonu olan KOÜ Futsal Takımı’nı 8-6 yenerek gücünü ispatladı.
Bugün 15:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:31 TSİ
Sıkı durun Dünyalılar Gölcük BHL geliyor !..
Futbolda ve futsalda birer kez Dünya finali oynayıp ikincilikle yetinen Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, yeni sezon öncesinde de hayli iddialı. Futsalcı kızlar, Türkiye şampiyonluğunu ‘Çantada keklik’ görürken, hedefini, Cumhurbaşkanı’na verilen sözdeki gibi ‘Dünya Şampiyonluğu olarak belirledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz