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Sıkı durun Dünyalılar Gölcük BHL geliyor !..

Futbolda ve futsalda birer kez Dünya finali oynayıp ikincilikle yetinen Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, yeni sezon öncesinde de hayli iddialı. Futsalcı kızlar, Türkiye şampiyonluğunu ‘Çantada keklik’ görürken, hedefini, Cumhurbaşkanı’na verilen sözdeki gibi ‘Dünya Şampiyonluğu olarak belirledi.

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Futbolda ve futsalda birer kez Dünya finali oynayıp ikincilikle yetinen Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, yeni sezon öncesinde de hayli iddialı. Futsalcı kızlar, Türkiye şampiyonluğunu ‘Çantada keklik’ görürken, hedefini, Cumhurbaşkanı’na verilen sözdeki gibi ‘Dünya Şampiyonluğu olarak belirledi. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi futsal takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyon kızlar, kendileri gibi Türkiye Şampiyonu olan KOÜ Futsal Takımı’nı 8-6 yenerek gücünü ispatladı.

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