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Sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular bugün sona erecek. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci bugün tamamlanacak. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

5-22 Şubat'ta sözlü sınavın yapılmasının ardından, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

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