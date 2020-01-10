İzmit Belediyesi artık sınavla işe alacak!

Belediye bünyesinde çalışacak üç sosyal hizmet uzmanının sınavla işe alınacak olmasıyla birlikte daha önce fiilen başlayan liyakat devri artık resmen başlamış olacak.
MESLEKİ LİYAKAT İÇİN OBJEKTİF, ŞEFFAF VE TARAFSIZ SINAV
İzmit Belediyesi bünyesinde çalışacak olan 3 sosyal hizmet uzmanı, açılacak olan sınavla birlikte liyakatle seçilecek. Bununla ilgili kurulacak olan sınav kurulunda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Belediyesi olacağı kaydedildi. Objektif şekilde, şeffaf ve mesleki liyakati gözeterek gerçekleştirilecek olan sınav tarihinin Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği internet sitesi olan https://shuder.org/ adresinden veya İzmit Belediyesinin www.izmit.bel.tr adresinden duyurulacağı belirtildi.
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Yorumlar
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Astakoslu - Evet;personal alımında liyakata bakmak çok doğru.Ama bir şartla...Ülkenin tüm kurumlarında ,belediyelerinde liyakata uymak şartıyla...Mesela Kocaeli'de 12 belediye kafasına göre,bir belediye liyakatla eleman alacak. Bu durum aynen futbol maçında olduğu gibi ,bir takıma herşey serbest,diğerine tüm kurallar uygulanacak...Öyle mi olmalı ...???
Rahmetli İsmet Paşa sağ olsaydı heralde "had canım sizde..) derdi.
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