İzmit Belediyesi artık sınavla işe alacak!

Belediye bünyesinde çalışacak üç sosyal hizmet uzmanının sınavla işe alınacak olmasıyla birlikte daha önce fiilen başlayan liyakat devri artık resmen başlamış olacak.

MESLEKİ LİYAKAT İÇİN OBJEKTİF, ŞEFFAF VE TARAFSIZ SINAV

İzmit Belediyesi bünyesinde çalışacak olan 3 sosyal hizmet uzmanı, açılacak olan sınavla birlikte liyakatle seçilecek. Bununla ilgili kurulacak olan sınav kurulunda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Belediyesi olacağı kaydedildi. Objektif şekilde, şeffaf ve mesleki liyakati gözeterek gerçekleştirilecek olan sınav tarihinin Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği internet sitesi olan https://shuder.org/ adresinden veya İzmit Belediyesinin www.izmit.bel.tr adresinden duyurulacağı belirtildi.