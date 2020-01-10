Binali Yıldırım Kocaeli'ye geliyor

Eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım '2023 Genç 2023 AK Genç' programı için yarın ilimize gelecek. Yıldırım, yarın saat 17.00'de AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı, saat 18.00'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Yıldırım daha sonra saat 19.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak olan AK Genç programına katılım gösterecek.