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Binali Yıldırım Kocaeli'ye geliyor

Eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yarın ilimize geliyor
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Eski başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım '2023 Genç 2023 AK Genç' programı için yarın ilimize gelecek. Yıldırım, yarın saat 17.00'de AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı, saat 18.00'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Yıldırım daha sonra saat 19.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak olan AK Genç programına katılım gösterecek.

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - YAŞASIN BİNALİ ABİMİZ KOCAELİYE GELİYOR.HER GİTTİĞİ YERİ KURUTAN BURAYI DA KURUTUR.BİR DAHAKİ SEÇİMDE BÜYÜKŞEHİRDE GİTTİ DEMEKTİR.KOCAELİNİN AKEPE MV LERİ YOKMU NEDEN İZMİR MV BURAYA GELİYOR.BEN MV OLSAM PROTESTO EDER KONGREYE KATILMAZDIM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 17:35

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