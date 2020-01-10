Satışı yılan hikayesine dönen Doğa Koleji en son İTÜ Vakfı ile görüşmeler için masaya oturmuştu. İTÜ Vakfı satış görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı ancak süreç uzadıkça uzadı. 5 aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri için bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bir öğretmen John Lennon takma ismiyle twitterdan attığı mesajla sosyal medyayı sarstı. Elektriği kesilen, doğal gazı borcundan dolayı kapanan öğretmen, yiyecek bir lokmaya muhtaç kaldığını belirtip "intihar etmek istiyorum' diye yazdı. Öğretmenin attığı bu mesaj sonrasında sosyal medya çalkalandı. Doğa Koleji mağduru olan öğretmene ulaşmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, ona maddi anlamda destek olmak için seferber oldular. İGDAŞ da öğretmenden abone numarasını göndermesi durumunda gazını açacakları mesajını attı.
Bugün 16:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:15 TSİ
Öğretmenin paylaşımı sosyal medyayı sarstı!
İTÜ Vakfı ile satış görüşmeleri süren Doğa Koleji okullarından hala beklenen haber gelmiş değil. Doğa Koleji'nde çalışan bir öğretmenin 'açım intihar edeceğim' mesajı ise sosyal medyayı sarstı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Metinn - Keşke şu ülkede suriyelilere verilen desteğin birazida bizim insanımıza verilse.arap sevicilere duyurulur.
iso - neden takma ad ile?işiniz gücünüz provokasyon john lennon muş.kime hizmet ediyorlar acaba.emniyet araştırsın altından kimler çıkıcak belli şimdiden
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.