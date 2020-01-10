Öğretmenin paylaşımı sosyal medyayı sarstı!

Satışı yılan hikayesine dönen Doğa Koleji en son İTÜ Vakfı ile görüşmeler için masaya oturmuştu. İTÜ Vakfı satış görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı ancak süreç uzadıkça uzadı. 5 aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri için bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bir öğretmen John Lennon takma ismiyle twitterdan attığı mesajla sosyal medyayı sarstı. Elektriği kesilen, doğal gazı borcundan dolayı kapanan öğretmen, yiyecek bir lokmaya muhtaç kaldığını belirtip "intihar etmek istiyorum' diye yazdı. Öğretmenin attığı bu mesaj sonrasında sosyal medya çalkalandı. Doğa Koleji mağduru olan öğretmene ulaşmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, ona maddi anlamda destek olmak için seferber oldular. İGDAŞ da öğretmenden abone numarasını göndermesi durumunda gazını açacakları mesajını attı.