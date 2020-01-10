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Posco Assan’da ödül töreni

Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan, 2019 yılını çalışanlarının da katıldığı yıl sonu toplantısıyla tamamladı. Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmalar aktarılırken, 5. yılını dolduran çalışanlara kıdem ödülleri takdim edildi
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Posco Assan yıl sonu toplantısı bölüm yöneticilerinin konuşmaları ile başladı. 2019 yılına ait ekonomik verileri çalışanlar ile paylaşan Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir, global anlamda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen çalışanların katkısı ile sürdürülebilir bir büyüme yakaladıklarını ifade etti. Bu kapsamda alanlarında fark yaratan 190 çalışanı ödüllendirdiklerini de belirten Özdemir, 2019 yılında hayata geçirdikleri “Paslanmaz Başarılar” ödül sistemi de dahil tüm yeni uygulamaların büyük payı olduğunu sözlerine ekledi.

İLK SIRADA YER ALDI

Özdemir; “En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın katkısı ile Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde 74., ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasında 88. Sırada yer aldık. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Çelik İhracatının Yıldızları Ödülleri’nde Paslanmaz İhracatı kategorisinde 1. sırada yer alarak, ülkemiz ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadık. Bunu çalışanlarımız ile başardık” dedi.

İŞ GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği açısından da 2019 yılının şirketleri açısından son derece başarılı geçtiğini ifade eden Özdemir; “2019 yılında hayata geçirdiğimiz İSG Farkındalık Kampanyası ve çalışanlarımızın duyarlılığı ile kuruluşumuzdan bu yana İSG konusunda en iyi sonuçlara ulaştık. Metal sektöründe global anlamda en iyi şirketler arasında yer alma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği ilk önceliğimiz olup, kendimizi bu konuda sürekli geliştiriyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ve CAO’su Ufuk Özdemir şirkette 5. yılını dolduran çalışanlara kıdem ödüllerini ve plaketlerini takdim ettiler. Yıl sonu toplantısı gelenekselleşen yılbaşı çekilişi ve yeni yıl pastasının kesilmesi ile sona erdi.

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