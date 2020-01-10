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100. yıldönümünde andı

İzmit’in önemli mahallelerinden birine adını veren Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan vefatının 100. yıldönümünde İzmitliler tarafından anıldı.
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Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan vefatının 100. yıldönümünde İzmitliler tarafından isminin de verildiği Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan anıtı başında anıldı. Anma törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Ünal Özmural, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit Yahyakaptan Mahalle Temsilcisi Remzi Özkan ve vatandaşlar katılım sağladı. Törende İzmit Belediyesi ve Yahya Kaptan Mahalle Temsilciliği adına anıta çelenk koyuldu.

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ

Program kapsamında konuşma yapan CHP Yahya Kaptan Mahalle Temsilcisi Remzi Özkan “Mahallemize adını veren bu büyük kahramanı vefatının 100. Yıldönümünde anarken tüm milli mücadele kahramanlarımızı da bu vesileyle minnetle anıyoruz. Milli mücadele kahramanlarımızı unutmamalı ve şehrimize mal olmuş insanları daha çok anmalıyız. Yahya Kaptan anıtı burada yapılarak Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti yerine getirilmiştir” dedi. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından program son buldu.

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