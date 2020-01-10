GESAM’dan güzel etkinlik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle kısa adı GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin ilimizde düzenlediği 17. etkinlik Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, SEKA Devlet Hastanesi Dahiliye Doktoru Fatma Şahin, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün eşi Şükran Aygün, Koruma Kurulu Bölge Müdürü Sevgi Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörü Doç. Dr. Meltem Dillioğlugil, Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Celal İşçi, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, Müze Müdürü Serdar Gedük’ün de aralarından bulunduğu çok sayıda sanatsever, sanatçı, öğrenci ve öğretmen katıldı.

CEP İLE ÇEKİP PAYLAŞMAK SUÇTUR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, GESAM Yönetim Kurulu Başkanı V. Nezih Demirtepe yaptığı açılış konuşmasında GESAM’ın faaliyetleri ve amacı hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Özellikle cep telefonlarıyla çekilen ve sonrasında yayımlanan eserlerin bir hırsızlık olduğunu ifade ederek, telif noktasında sanatçıya ve esere saygı göstermenin önemine vurgu yaptı. Program TRT eski spikerlerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Evren Daşdağ'ın “Sanatçı Gözüyle Telif Hakları’ konulu sunumuyla devam etti.

YASADA PARA VE HAPİS CEZASI VAR

Konuşmasında, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu değinen Evren Daşdağ şu bilgileri aktardı: “Fikir ve sanat eserlerinin neler olduğu, eser sahiplerinin hakları ve bu hakların korunması güzel sanat eserleri, bunların korunması kapsamında yasanın amacı; Yer sahiplerinin haklarını belirlemek ve korumak. Üçüncü kişilerin bu eserlerden yararlanmak koşulları ile yasaya aykırı yararlanmalara karşı yaptırımları belirlemek. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Ayrıca mali ve manevi haklara ihlal edenlere ise 4 ile 6 yıl arasında hapis 50 ile 150 bin TL para cezası uygulanmaktadır” Konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Suat Yıldız tarafından kendisine teşekkür belgesi takdim etti.

BELGELER VERİLDİ, PASTA KESİLDİ

Sabancı Kültür Merkezi Küçük Salonda gerçekleşen etkinlik; 2 kısa film, 1 sine vizyon gösterisi ile devam etti. Daha sonra 3 gün sürecek serginin açılışı kurdelesi hep birlikte kesildi. Yine burada da sergide eserleri olan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 45 sanatçı adına Vali Yardımcısı Yıldız, İl Müdürü Yamen ve protokol tarafından katılım ve teşekkür belgesi takdimi yapıldı. Dolu dolu geçen etkinlikte birde üzerinde GESAM ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın amblemi olan pasta kesimi yapıldı. GESAM Yönetim Kurulu Başkan V. Nezih Demirtepe, bu güzel organizasyon için başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere Kocaelili sanatseverlere teşekkür etti.